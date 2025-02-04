Yemek yaparken parmağını yaktı! Uyandığında iki bacağının kesildiğini öğrendi: "Önemli olduğunu düşünmedim"

MYNET|DIŞ HABERLER 40 yaşındaki Max Armstrong isimli bir adam Colorado'nun Kiowa kentinde arkadaşlarıyla birlikte 1 hafta boyunca kamp yaptı. Akşam yemeği için makarna pişirmeye karar veren Armstrong sıcak tencereye elini değdirince parmağını yaktı.

HASTANEYE GİTMEYE KARAR VERDİ

Daha önce de birkaç kez parmaklarının yandığı için durumu önemsemediğini belirten Armstrong, "Tencereyi yanlış bir şekilde tuttum ve parmaklarım sıcak kısmına denk geldi. Masaya koyarken yandığını hissedebiliyordum ama düşürmek istemedim.Açık havada yaşamaktan ve hayatım boyunca açık havada bulunmaktan dolayı yanıklar, sıyrıklar ve kesikler aldığım için bunu fazla önemsemedim" dedi.

Yemek pişirmeyi bitirdikten sonra yarasını temizleyen ve bandajladığını ifade eden Armstrong, birkaç gün sonra bacaklarından birinin şişmeye başladığını hissetti. Başlangıçta durumu önemsedi ve ağrının artması üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

"AYAK TIRNAKLARIM MORARMAYA BAŞLADI"

Hastaneye gittiği noktada ayak tırnaklarının morarmaya başladığını anlatan Armstrong, "Başım dönmeye başladı ve saçma sapan konuşmaya başladım. Doktorlar Strep A bakterisinin başparmağındaki yanığa nüfuz ettiğini ve hızla sepsis hastalığına dönüştüğünü fark ettiler. Doktorlar beni 6 gün boyunca suni komaya soktu. Doktorlar bana Komada olduğu sırada sepsis hastalığının ayaklarını tamamen kemirdiğini ve bacaklarına doğru yayıldığını, bu nedenle artık kurtarılmalarının imkansız olduğunu anlattı. Kesilmeleri gerekiyordu" diye konuştu.

Armstrong, 23 Aralık'ta üç saat süren bir operasyonla her iki bacağını da kaybetti ve ardından hastanede bir ay iyileşme süreci geçirdi.

BİR KABUSA DÖNÜŞTÜ

Ameliyattan çıktıktan sonra bir süre bacaklarının kesildiğini anlamadığını dile getiren Armstrong, "Bacaklarıma dokundum ve bacaklarımın orada olmadığını fark ettim, hemşireye sordum ve bacaklarımın kesildiğini doğruladı. Arkadaşlarla çıktığım bir av gezisiydi ve kabusa dönüştü. Ne yazık ki akşam yemeği yanıklarım strep A'ya yakalanmam için yeterliydi." ifadelerini kullandı.