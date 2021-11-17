Yemek yapmaya ayırdığınız zamanı azaltacak en iyi düdüklü tencere çeşitleri

Yemek pişirme işini kolaylaştıran ve zamandan tasarruf etmemizi sağlayan düdüklü tencereler, birçok mutfağın demirbaşı. Detaya girmeden önce yemekleri daha lezzetli ve ekonomik bir şekilde pişirme konusunda büyük fayda sağlayan düdüklü tencereler ile ilgili merak edilenlere kısaca bir değinmekte fayda var.

Düdüklü Tencereler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Önce "Düdüklü tencerede neden yemek daha çabuk pişer?" sorusunun yanıtını verelim. Düdüklü tencerenin çalışma prensibi doğrultusunda basınçtan dolayı suyun kaynama sıcaklığı artar ve bu sıcaklık arttığında düdüklü tencerede pişen sulu yemeğin sıcaklığı da 100 derecenin üzerine çıkar. Dolayısıyla yemek de normal bir tencerede olduğundan çok daha kısa bir sürede istediğiniz sıcaklığa ulaşmış olur. Böylece yemekler düdüklü tencerede normal tencereye kıyasla çok daha çabuk pişer.

"Düdüklü tencere nasıl kullanılıyor?" diyenler için ise düdüklü tencereyi güvenli bir şekilde kullanmanın püf noktalarını birkaç maddede özetleyebiliriz:

Düdüklü tencerede yemek yaparken en önemli püf noktası tencereyi tamamen doldurmamak ve yaklaşık üçte birlik bir bölümünü boş bırakmak. Böylelikle "Düdüklü tencere neden su damlatır?" gibi bir sorunun da önüne geçmiş olursunuz.

Düdüklü tencerenin düdüğünü çaldıktan 1 dakika kadar sonra indirmelisiniz.

En önemli konulardan biri olan "Düdüklü tencere ne zaman açılır?" sorusunun yanıtı ise düdüklü tencerelerde pişirme işlemi bittikten sonra basınç devam ettiği için tencerenin ılınmasını beklemelisiniz. Düdükten çıkan hava tamamen bittiğinde tencerenizi ocaktan güvenle alabilirsiniz.

Bu tencerelerin düdük bölümüne sıklıkla küçük parçalı yemekler kaçabildiği için tencerenin düdük bölümünü her kullanımdan sonra temizleyerek hava çıkışını kolaylaştırabilirsiniz.

Bu tencereleri kullanırken her yemeğin pişme süresinin farklı olduğunu unutmamalı ve zamanlayıcıyı buna göre ayarlamalısınız.

Bakliyatları düdüklü tencerede pişireceğiniz zaman normal tencerede olduğu gibi önceden ıslatmanıza gerek yok. Hatta ıslatmamanız gerekir.

Düdüklü tencere kullanırken yemeğe mutlaka su ekleyin, suyu az kullandığınız takdirde yemeğin dibi tutar.

Son olarak düdüklü tencerede donmuş gıda pişirecekseniz önce çözülmesini beklemeyi ve donmuş gıdaların daha kısa sürede piştiğini unutmayın.

Tüm bu püf noktalarına dikkat ettiğiniz ve yüksek güvenlik önlemleri bulunan bir ürünü kullanma talimatına uygun şekilde kullandığınız takdirde bu mucizevi yardımcılardan korkmanıza gerek yok.

Artık piyasada farklı boyut ve özelliklerde düdüklü tencereler bulmak mümkün. Aklınızdaki sorular yanıtlandıysa ve siz de yemeklerinizin hem daha hızlı hem daha lezzetli pişmesini istiyorsanız en iyi düdüklü tencere önerilerine göz atmanızı öneririz.

1. Kısa sürede çok yemek pişirmek isteyenlere:

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Düdüklü tencere denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri Fissler. Bir Alman markası olan Fissler'in düdüklü tencereleri şık tasarımları ve dayanıklı yapılarıyla öne çıkıyor. Fissler markasının 6 litre kapasiteli Vitaquick Redpoint adını verdiği bu modelinde özel güvenlik sistemi sayesinde aşırı basınç veya aşırı ısınma gibi durumlarda tencerenin kapağında bulunan lastik düşüyor ve hava tahliyesi sağlanıyor. Böylece bu düdüklü tencereler güvenli bir kullanım sunuyor. Bu düdüklü tencere modelinde iki pişirme seviyesi bulunuyor. İlk seviye; balık, sebze gibi hassas gıdalar için ikincisi ise et ve kemikli et gibi gıdaları pişirmek için kullanılıyor. Tutacağı kolayca çıkarılabilen bu düdüklü tencere, bu şekilde dolap içerisinde rahat bir şekilde saklanabiliyor. %70'e kadar zaman tasarrufu sağlayan bu düdüklü tencere modeli, ayrıca tek elle açılıp kapanabilir olması ile kullanım kolaylığı sağlıyor.

Alman markası Fissler'in özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif olabilecek bu düdüklü tenceresini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Set halinde almak isteyenler için:

Özellikle mutfak eşyaları konusunda uzun yıllardır sevilen ve sıklıkla tercih edilen markalardan biri olan Emsan, Innocook adını verdiği ikili düdüklü tencere setiyle dikkat çekiyor. Özellikle farklı boyutlarda düdüklü tencere ihtiyacı olanlar için iyi bir alternatif olabilecek bu sette biri 4 diğeri ise 6,5 litre kapasitesine sahip iki adet düdüklü tencere bulunuyor. Ayrıca setin içerisinden hem düdüklü kapak hem de normal tencere kapağı çıkıyor. Böylelikle bu tencereleri ihtiyacınıza göre ister düdüklü tencere ister normal tencere olarak da kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu özellik, seti çok kullanışlı bir hale getiriyor. Her iki düdüklü tencerede de iki kademeli pişirme basıncı ve yemeğin eşit bir şekilde pişmesini sağlayan özel taban bulunuyor. Her ocakta kullanmaya uygun olan bu düdüklü tencereleri elde ya da bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ayrıca bu düdüklü tencereleri de tek elle açıp kapatabildiğinizi hatırlatalım.

"Hangi düdüklü tencere alınmalı?" diyor ve ihtiyacınıza göre kullanabileceğiniz farklı boyutlarda alternatifler arıyorsanız Emsan'ın İkili Düdüklü Tencere Seti'ni buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

3. Düdüklü tencere kullanmaktan güvenlik sebebiyle korkanlara:

Farklı boyutlarda düdüklü tencere ihtiyacı olanlar için mutfak aletleri ve ev elektroniği denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Tefal'in Evidence Clipso Precision adını verdiği biri 6 diğeri ise 4,5 litre kapasiteli iki tencereden oluşan bir seti bulunuyor. Güvenli kullanımı ile öne çıkan, patlamaya ve basıncın dışarı çıkmasına karşı toplam 6 güvenlik sistemi bulunan bu tencereler, akıllı zamanlayıcı özelliği sayesinde pişirme süresi ayarlandıktan sonra geri sayım başlatıyor ve süre dolduğunda ise alarmla uyarı veriyor. Ayrıca bu tencereler, özel sistemleri sayesinde gıdaların besin değerini koruyabiliyor.

Tefal'in düdüklü tencere kullanmaktan güvenlik sebebiyle korkanlar için uygun bir alternatif olabilecek bu setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Becerikli ve akıllı bir düdüklü tencere:

Düdüklü tencerelerden beklentiniz daha akıllı olmasıysa ve "Beklentilerimi karşılayacak en iyi düdüklü tencere hangisi?" diyorsanız Tefal'in en sevilen ve tercih edilen düdüklü tencerelerinden Nutricook adını verdiği modeli sizin için uygun bir alternatif olabilir. Bu düdüklü tencerenin en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu dört farklı pişirme programı. Bu pişirme programları sayesinde gıdalar kısa bir sürede pişerken besin değerlerini de kaybetmiyorlar. Ayrıca içinde bulunan buhar sepeti ile su teması olmadan tamamen sağlıklı bir pişirme sağlıyor. Bu tencerenin bir başka dikkat çeken özelliği ise düşük basınçla buharda pişirme yapabiliyor olması. Tüm pişirme yüzeylerine uyumlu olarak tasarlanmış bu tencereyi kapak ve lastik kısmı hariç olacak şekilde bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Tefal'in bu akıllı, beş farklı güvenlik sistemli düdüklü tenceresini incelemek için yapmanız gereken tek şey ise buraya tıklamak.

5. Ergonomik ve el yakmayan bir ürün:

Tencere, tava çeşitleri olmak üzere birçok mutfak eşyası konusunda akla ilk gelen markalardan Korkmaz'ın en sevilen düdüklü tencerelerinden biri olan Turbo A-156 isimli modeli, "Hangi düdüklü tencere alınmalı?" sorunuzun cevabı olabilir. Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken bu düdüklü tencere, sıcakken bile el yakmayarak gönülleri fethediyor. Çift kilit emniyet sistemli ve paslanmaz çelik gövdeli bu düdüklü tencere, 7 litrelik kapasitesiyle geniş ailelerin ihtiyacına cevap veriyor. Yemekleri kısa bir sürede son derece lezzetli bir şekilde pişirebilen bu tencere, bulaşık makinesinde de yıkanabildiği için temizlik açısından da büyük bir kolaylık sunuyor.

Korkmaz'ın Turbo A-156 isimli düdüklü tenceresini detaylı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Küçük bir düdüklü tencereye ihtiyacı olanlara:

Düdüklü tencere almak istiyor ancak küçük boyutta ve pratik bir ürün arıyorsanız ev eşyalarının sevilen ve sıklıkla tercih edilen markalarından Taç'ın Baby Düdüklü Tencere modeli sizin için iyi bir alternatif olabilir. Paketin içinden çıkan kapaklar sayesinde hem düdüklü hem normal pişirme tenceresi olarak kullanabileceğiniz bu model, 2,5 litrelik kapasitesiyle özellikle de kalabalık olmayan ailelerin günlük pişirme ihtiyaçları için ideal bir seçim olabilir. Kaliteli malzemesi ve kırmızı kapaklı şık tasarımı ile dikkat çeken bu indüksiyon tabanlı düdüklü tencere, dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Taç'ın bu şık ve kaliteli düdüklü tenceresini incelemek için buraya tıklayın.

Altın renkli detaylarıyla ışıl ışıl parlayan bir alternatif:



Tek seferde iki farklı boyutta düdüklü tencere almak istiyorsanız Hisar markasının altın rengi detaylarıyla dikkat çeken Neptün Gold adını verdiği bu ikili setine göz atabilirsiniz. Hisar'ın bu düdüklü tencere setinde biri 4, diğeri 7 litre kapasitesine sahip iki tencere; biri düdüklü, diğeri normal olmak üzere iki kapak bulunuyor. Böylelikle her iki tencereyi de hem düdüklü tencere olarak hem normal pişirme tenceresi olarak ihtiyacınıza uygun şekilde kullanabiliyorsunuz. Balık ve hassas gıdaları birinci kademede 10 dakika gibi kısa bir sürede pişirebilen bu model; kırmızı et, tavuk eti ve bakliyat gibi gıdaları ise ikinci kademede ortalama 30 dakika içinde servise hazır hale getiriyor. Böylelikle bu düdüklü tencere ile hem zaman hem ısı açısından %50 oranında tasarruf yapmış oluyorsunuz.

Hisar markasının üç kilit noktası bulunan ve her yüzeyde pişirme için uyumlu olan bu düdüklü tencerelerini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

8. Hem ergonomik hem güvenli:

Düdüklü tencere arayışınız için bir alternatif de mutfak eşyalarının bir diğer sevilen markası Karaca'dan geliyor. 4 ve 6 litre kapasiteli iki tencerenin yer aldığı Vitola setinde her iki tencereye de uyumlu bir düdüklü, bir de normal kapak bulunuyor. Ergonomik bir şekilde açılıp kapanabilen bu tencereler, maksimum-minimum göstergeleri ile size yol gösteriyor ve güvenlik açısından da içinizi rahatlatıyor. Bakliyat, et, sebze gibi gıdalar için farklı pişirme programları olan bu düdüklü tencereler, yaklaşık %70 oranında zaman ve enerji tasarrufu yapmanıza da yardımcı oluyor.

Karaca'nın indüksiyon tabanlı bu ikili tencere setine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Tek elle açılıp kapanabilen pratik bir ürün:

Birkaç farklı düdüklü tencere alternatifi bulunan Schafer markasının en sık tercih edilen modeli Classic isimli düdüklü tenceresi. Kullanıcıların tasarımına uzun yıllardır aşina olduğu bu düdüklü tencere, artık yeni özellikleriyle daha güvenli ve ekonomik. Ergonomik bakalit kulpları sayesinde sıcakken bile rahatlıkla tutma imkanı sağlayan bu düdüklü tencere, 7 litrelik kapasitesiyle de dikkat çekiyor. Ayrıca bu düdüklü tencere, her türlü yüzeyde pişirmeye uygun olmasının yanı sıra bulaşık makinesinde yıkanabilir olma özelliğiyle de temizlik konusunu son derece kolaylaştırıyor.

Schafer markasının tek elle açıp kapatabileceğiniz bu pratik kullanımlı düdüklü tenceresini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Klasik görünümden hoşlananların favorisi:

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Düdüklü tencere arayışınız için bir alternatif de Manheim markasının 5 litre kapasiteli düdüklü tenceresi olabilir. Paslanmaz çelikten üretilen bu model, endüstriyel kullanım için de uygun bir tencere. Parlaklığını uzun süre koruyan, özenle polisajlanmış dış yüzeyi ile şık bir görünüme sahip olan bu düdüklü tencereyi ilk kullanımdan önce mutlaka sıcak su ve deterjanla temizlemeniz öneriliyor. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilen bu tencerenin temizliği esnasında sert metal ve fırçalar kullanmamanız gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Manheim markasının klasik görünümlü bu düdüklü tenceresini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

11. El yakmayan bu düdüklü tencerelere bayılacaksınız!



Mutfak ve tencere alışverişi yaparken set halinde almayı sevenler için bir alternatif de kaliteli ürünleriyle dikkat çeken Tantitoni'nin Powercook adını verdiği ikili düdüklü tencere seti olabilir. Bu setin içinde biri 4, diğeri 7 litre olmak üzere iki farklı kapasiteye sahip tencere bulunuyor. Basınç ve emniyet kilidi bulunan bu düdüklü tencereler, patlamaya karşı ekstra koruma sağlayarak güvenli bir kullanım sunuyor. Isınmayan ergonomik kulpları ve tek elle açılıp kapanabilir olma özelliği ile pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bu tencereler, iki farklı basınç ayarıyla gıdaları besin değerlerini kaybetmeden uygun bir şekilde pişirme imkanı sunuyor. Güvenliği ön planda tutan markanın şıklığıyla göze de hitap eden bu düdüklü tencere setinin içinde her iki tencere ile de uyumlu; biri normal, biri düdüklü olmak üzere iki kapak bulunuyor. Böylece her iki tencereyi de hem düdüklü hem de normal pişirme tenceresi olarak kullanabiliyorsunuz.

Tantitoni markasının bu şık ve güvenli düdüklü tencere setini daha detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayın.

12. Tüm ocak tiplerinde kullanabileceğiniz bir opsiyon:



Düdüklü tencere alırken bir seferde iki farklı boyutta tencere alıp ihtiyacını karşılamak isteyenler için Emsan'ın 4 ve 6 litre kapasitelerine sahip iki tencereden oluşan Montana adını verdiği seti de iyi bir alternatif olabilir. Emsan markasının bu ikili düdüklü tencere setinde her iki tencereye de uyumlu biri düdüklü, biri cam olmak üzere iki kapak ve iki paslanmaz çelik gövde bulunuyor. Böylece bu sette yer alan tencereleri de ihtiyacınıza göre ister düdüklü ister normal pişirme tenceresi olarak gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz.

Emsan'ın indüksiyonlu dahil olmak üzere tüm ocak tipleri ile uyumlu iki tencerelik setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

