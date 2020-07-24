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Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kolay yemek tarifleri

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemek yapmayı hiç gözünüzde büyütmeyin. Özellikle mutfağa girmeyi sevmeyenler için hazırladığımız kolay tarifler ile harikalar yaratacaksınız.

Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kolay yemek tarifleri

İçindekiler

  • OMLET TARİFİ
  • PATATES PÜRESİ TARİFİ
  • MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
  • SADE KEK TARİFİ
  • DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE

Mutfakla aranız iyi değil mi? Yemek yapmaya başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Bu tarifler tam size göre. Basit, yapımı kolay ve az malzemeli bu tarifleri adım adım uygulayarak siz de kendinizi usta bir şef gibi hissedeceksiniz. Başlamadan önce tarifleri iyice okuyup, alışveriş listenizi tam yapmaya özen gösterin. Yemek yaparken bir malzemenin eksik olduğunu fark etmek hoş olmayacaktır. Yapacağınız yemekler için kullanmanız gereken malzemeleri önceden ortaya çıkarmak işinizi çok kolaylaştıracak. Yemek yaparken dikkatinizin dağılmaması için mümkünse mutfaktan ayrılmayın. En sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir listeyi açın, önlüğünüzü takın ve başlayın. Şimdiden afiyet olsun...

OMLET TARİFİ

İşe en basitinden başlamak her zaman en iyisidir. Omlette alacağınız mükemmel sonuç bir sonraki hedefiniz için size çok büyük moral verecektir.

Omlet tarifi: Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor Herkes biliyor ama çok az kişi doğru yapıyor

PATATES PÜRESİ TARİFİ

İçinde patates olup da tadı güzel olmayan yemek neredeyse hiç yoktur. Misafir sofralarının vazgeçilmezi olan patates püresi tarifini hakkını vererek yaptığınızda gerisi kolaylıkla gelecektir.

Patates püresi tarifi: Her yemeğin yanına en çok o yakışırHer yemeğin yanına en çok o yakışır

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Mercimek köftesini sevmeyen yoktur. Anne eli değmiş gibi mükemmel bir mercimek köftesi için ihtiyacınız olan şeyler malzemeler ve aşağıdaki tarif. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle ağızları sulandıran mercimek köftesi için kolları sıvamanın tam zamanı.

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!Açılın günlerin gülü geldi!

SADE KEK TARİFİ

Kek tarifini yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Mikseri elinize alın ve tüm malzemeleri karıştırmaya başlayın. Kek yapmak bu kadar basit. Ayrıntılar için linke tıklamanız yeterli.

Sade kek tarifi: Kek dünyasına giriş 101 Kek dünyasına giriş 101

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE

Kafelerde görüntüsüne karşı koyamayarak kahvenin yanına aldığımız o mükemmel damla çikolatalı kurabiyeyi yapmak aslında çok kolay desek? Tarife bakınca ne demek istediğimizi anlayacaksınız.

Damla çikolatalı kurabiye tarifi: Kurabiye canavarı bunu beğendi!Kurabiye canavarı bunu beğendi!
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