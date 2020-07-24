Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kolay yemek tarifleri

Mutfakla aranız iyi değil mi? Yemek yapmaya başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Bu tarifler tam size göre. Basit, yapımı kolay ve az malzemeli bu tarifleri adım adım uygulayarak siz de kendinizi usta bir şef gibi hissedeceksiniz. Başlamadan önce tarifleri iyice okuyup, alışveriş listenizi tam yapmaya özen gösterin. Yemek yaparken bir malzemenin eksik olduğunu fark etmek hoş olmayacaktır. Yapacağınız yemekler için kullanmanız gereken malzemeleri önceden ortaya çıkarmak işinizi çok kolaylaştıracak. Yemek yaparken dikkatinizin dağılmaması için mümkünse mutfaktan ayrılmayın. En sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir listeyi açın, önlüğünüzü takın ve başlayın. Şimdiden afiyet olsun...

OMLET TARİFİ

İşe en basitinden başlamak her zaman en iyisidir. Omlette alacağınız mükemmel sonuç bir sonraki hedefiniz için size çok büyük moral verecektir.

PATATES PÜRESİ TARİFİ

İçinde patates olup da tadı güzel olmayan yemek neredeyse hiç yoktur. Misafir sofralarının vazgeçilmezi olan patates püresi tarifini hakkını vererek yaptığınızda gerisi kolaylıkla gelecektir.