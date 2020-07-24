Yemek yapmaya yeni başlayanlar için kolay yemek tarifleri

Mutfakla aranız iyi değil mi? Yemek yapmaya başlamak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Bu tarifler tam size göre. Basit, yapımı kolay ve az malzemeli bu tarifleri adım adım uygulayarak siz de kendinizi usta bir şef gibi hissedeceksiniz. Başlamadan önce tarifleri iyice okuyup, alışveriş listenizi tam yapmaya özen gösterin. Yemek yaparken bir malzemenin eksik olduğunu fark etmek hoş olmayacaktır. Yapacağınız yemekler için kullanmanız gereken malzemeleri önceden ortaya çıkarmak işinizi çok kolaylaştıracak. Yemek yaparken dikkatinizin dağılmaması için mümkünse mutfaktan ayrılmayın. En sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir listeyi açın, önlüğünüzü takın ve başlayın. Şimdiden afiyet olsun...
İşe en basitinden başlamak her zaman en iyisidir. Omlette alacağınız mükemmel sonuç bir sonraki hedefiniz için size çok büyük moral verecektir.
İçinde patates olup da tadı güzel olmayan yemek neredeyse hiç yoktur. Misafir sofralarının vazgeçilmezi olan patates püresi tarifini hakkını vererek yaptığınızda gerisi kolaylıkla gelecektir.
Mercimek köftesini sevmeyen yoktur. Anne eli değmiş gibi mükemmel bir mercimek köftesi için ihtiyacınız olan şeyler malzemeler ve aşağıdaki tarif. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle ağızları sulandıran mercimek köftesi için kolları sıvamanın tam zamanı.
Kek tarifini yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Mikseri elinize alın ve tüm malzemeleri karıştırmaya başlayın. Kek yapmak bu kadar basit. Ayrıntılar için linke tıklamanız yeterli.
Kafelerde görüntüsüne karşı koyamayarak kahvenin yanına aldığımız o mükemmel damla çikolatalı kurabiyeyi yapmak aslında çok kolay desek? Tarife bakınca ne demek istediğimizi anlayacaksınız.
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