Yemek yeme alışkanlığı sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi! “Çiğ et yemeyi seviyorum”

TikTok’tan paylaşım yapan Mimi Graff isimli bir kadın sosyal medyada düzenli olarak çiğ kırmızı ve beyaz et yediği anları paylaşıyor. Çiğ et yemekten hoşlandığını dile getiren kadın salmonella başta olmak üzere pek çok bakteriyel enfeksiyon riskine rağmen alışılmadık beslenme düzenini savundu. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kameranın önünde çiğ bir şekilde dan ciğeri ve tavuk göğsü yiyen kadın sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

YANINA BİR DE ÇİĞ YUMURTA

Alışılmadık beslenme rutininde çiğ etten oluşan kahvaltısını çiğ yumurta ile desteklediğini ifade eden Graff, “Çiğ et yemeyi seviyorum. Yanında ise yapışkan ama ferahlatıcı bir içecek oladak çiğ yumurta içiyorum” dedi.

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü Graff’in beslenme düzenine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten mide bulandırıcı. Bir insanın bu yiyebileceğini hiç düşünmüyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çiğ tavuk yemeyin lütfen. Bu çok tehlikeli” yorumunu yaptı.