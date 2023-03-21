Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yemek yeme alışkanlığı sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi! “Çiğ et yemeyi seviyorum”

Yemek yeme alışkanlığı sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi! “Çiğ et yemeyi seviyorum”

21.03.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Mimi Graff kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ilginç beslenme alışlanlıkları sayesinde kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Yaklaşık 5 yıl öncesine kadar vegan olduğunu belirten Graff, vegan diyetinden vazgeçerek çiğ et yemeye başladı. Graff çiğ et yediği anları sosyal medyadan paylaşınca takipçisi sayısı bir anda arttı.

Yemek yeme alışkanlığı sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi! “Çiğ et yemeyi seviyorum”

TikTok’tan paylaşım yapan Mimi Graff isimli bir kadın sosyal medyada düzenli olarak çiğ kırmızı ve beyaz et yediği anları paylaşıyor. Çiğ et yemekten hoşlandığını dile getiren kadın salmonella başta olmak üzere pek çok bakteriyel enfeksiyon riskine rağmen alışılmadık beslenme düzenini savundu. Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda kameranın önünde çiğ bir şekilde dan ciğeri ve tavuk göğsü yiyen kadın sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi.

YANINA BİR DE ÇİĞ YUMURTA

2

Alışılmadık beslenme rutininde çiğ etten oluşan kahvaltısını çiğ yumurta ile desteklediğini ifade eden Graff, “Çiğ et yemeyi seviyorum. Yanında ise yapışkan ama ferahlatıcı bir içecek oladak çiğ yumurta içiyorum” dedi.

3

Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü Graff’in beslenme düzenine tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu gerçekten mide bulandırıcı. Bir insanın bu yiyebileceğini hiç düşünmüyorum” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Çiğ tavuk yemeyin lütfen. Bu çok tehlikeli” yorumunu yaptı.

İlginizi Çekebilir

Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

Oturuşu bile gündem yaratmaya yetti! Bacaklarını iki yana açıp...

 Hayranından gelen gizemli paketi açtı! 1.3 milyon TL değerinde...

Hayranından gelen gizemli paketi açtı! 1.3 milyon TL değerinde...

 Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

 Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

 Tribünde pantolonu indirip gündem olmuştu! Yine yaptı ama...

Tribünde pantolonu indirip gündem olmuştu! Yine yaptı ama...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”“Kolostomi torbası olan ilk yetişkin film yıldızıyım. Engelliler...”
Otoparklar araç mezarlığına döndü! Kayıp TIR şöforü aranıyorOtoparklar araç mezarlığına döndü! Kayıp TIR şöforü aranıyor
Örgü dükkanı işleten kadın ajan çıktı! 10 yıl özel eğitim görmüşÖrgü dükkanı işleten kadın ajan çıktı! 10 yıl özel eğitim görmüş
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya beslenme

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasını oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Kocasını oteli basınca ihaneti öğrendi! Papazla yasak ilişkisini savundu

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Karısı büyük ikramiyeyi alıp kaçtı! Yetmedi başka bir adamla evlendi...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilekliğinin sırrı ne?

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.