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Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi

27.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeksepeti, kullanıcı veri tabanının kimliği tespit edilemeyen korsanlar tarafından saldırıya uğradığını duyurdu. Açıklamada, Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmının korsanlar tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Yemeksepeti: Kullanıcıların hesap bilgilerinin bir kısmı siber korsanlar tarafından ele geçirildi

Yemeksepeti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "25.03.2021 sabah saatlerinde tespit ettiğimiz üzere, Yemeksepeti kullanıcı veri tabanı, kimliği tespit edilemeyen siber korsan ya da korsanlar tarafından bir saldırıya uğradı ve bir güvenlik ihlali yaşandı. Yemeksepeti kullanıcılarının hesap bilgilerinin bir kısmı korsanlar tarafından ele geçirildi" dendi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman Yemeksepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz" ifadesi kullanıldı.

ELE GEÇİRİLEN BİLGİLER

"Ad-soyad, doğum tarihi, Yemeksepeti'ne kayıtlı telefon numaraları, Yemeksepeti'ne katıldı e-posta adresleri, yemeksepeti'ne katıldı adres bilgileri, Açık olarak görülemeyen SHA-256 algoritması ile maskelenmiş giriş şifreleri."

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