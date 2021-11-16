Yemeksepeti yeniden hacklendi iddiası! Şirketten açıklama geldi

Yemeksepeti hacklendi mi? sorusu dün akşam saatlerinde sosyal medyanın gündemine girdi. Çünkü 8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. "Yemeksepeti hacklendi" iddiasının ardından ise Yemeksepeti'nin Twitter hesabından bir açıklama yayınlandı.

YEMEKSEPETİ'NDEN "HACK" AÇIKLAMASI

Yemeksepeti yaptığı açıklamada, kötü niyetli bazı kişilerin, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek, bu verileri yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulunduklarını ifade etti.

Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır.

Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.

Yemeksepeti olarak kullanıcı verilerini korumanın en temel önceliğimiz olduğunu ve bu kapsamda siber güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde aldığımızı vurgulamak isteriz. Bu son olayla bağlantılı olarak da Yemeksepeti sistemlerinde bir veri ihlali olup olmadığı uzman ekiplerce detaylı bir şekilde araştırılmış, herhangi bir veri ihlali ya da hırsızlığı kesinlikle tespit edilmemiştir. Diğer taraftan, bir veri hırsızlığı yaşanması durumunda yapılması gerekenler kanunlarla açıkça belirlenmiş olup, Yemeksepeti olarak bugüne kadar yaptığımız gibi kanunlara uygun şekilde açık ve şeffaf bir süreç yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz."

8 AY ÖNCE SİBER SALDIRI YAŞANMIŞTI

Yemeksepeti, 8 ay önce yaşanan siber saldırı sonrası ad-soyad, doğum tarihi, kayıtlı telefon numarası ve e-posta adresleri, adres bilgileri, açık olarak görülemeyen SHA-256 Algoritması ile maskelenmiş giriş şifrelerinin ele geçirildiğini açıklamıştı.

Ancak şirket, kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını ifade etmişti. Yemeksepeti o dönem kullanıcılarına Yemeksepeti şifrelerini değiştirmelerini önermişti.

