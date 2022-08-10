Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal'dan teknede mini şortuyla 'günaydın' pozu!

Ünlü sunucu Zuhal Topal, Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel sunucu, son olarak tatil pozuyla gündeme geldi. Teknede 'günaydın' pozu veren Topal düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

TEKNEDE 'GÜNAYDIN' POZU

45 yaşındaki başarılı sunucu Zuhal Topal, Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak tatile çıkan ve teknede mini şortuyla 'günaydın' pozu veren güzel sunucu takipçilerini mest etti.

Topal, düzgün fiziği ve güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Zuhal Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi.

Güzel sunucunun Lina adında bir kız çocuğu bulunuyor.

