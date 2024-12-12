Yeni aldığı arabada sorun yaşadı! Kendisine hasarlı araç sattıklarını iddia ettiği bayiden böyle intikam aldı... Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde 35 yaşındaki Michael Murray isimli bir adam galeriden satın aldığı araçta sadece birkaç saat geçmesine rağmen teknik bir arıza yaşanması üzerine öfkeden deliye döndü. Aracın arızasının kendisine söylenmediğini iddia eden Murray soluğu galeride aldı. Aracı iade etmek istediğini ve parasını geri almak istediğini söyleyen Murray, talebinin reddedilmesi üzerine aracıyla galeriye çarpmakla tehdit etti.

KİMSE YAPMASINI BEKLEMİYORDU

Kimse Murray'in tehdidini gerçekleştireceğini beklemiyordu. Ancak Murray, bayiliğin cam cephesine çarparak tüm kapıyı ve resepsiyon alanını tahrip etti. Olay yerinde bulunan personel, arabanın doğrudan galeriye çarpması üzerine paniğe kapılıp saklanmak zorunda kaldı.

Murray, tüm araba bayisine çarptıktan hemen sonra arabadan indi ve mağazanın kendisine kalitesiz araba sattığını düşündüğü için çalışanlara sert bir şekilde küfretti. Şans eseri kazada büyük hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı. Polis kısa sürede olay yerine gelerek Murray'i tutukladı.