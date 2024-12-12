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  4. Yeni aldığı arabada sorun yaşadı! Kendisine hasarlı araç sattıklarını iddia ettiği bayiden böyle intikam aldı... Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Yeni aldığı arabada sorun yaşadı! Kendisine hasarlı araç sattıklarını iddia ettiği bayiden böyle intikam aldı... Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.12.2024 16:17
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde ilginç bir an yaşandı. 35 yaşındaki Michael Murray isimli bir adam galeriden bir araç satın aldı. Bayiden ayrıldıktan hemen sonra arabada teknik bir sorun olduğunu fark etti. Murray para iadesi talebiyle hemen bayiye döndü. Ancak satıcı, arabanın bu şekilde satıldığını ileri sürerek bu talebi reddetti. Öfkelenen adam herkesi şaşırtan bir harekete imza attı.

Yeni aldığı arabada sorun yaşadı! Kendisine hasarlı araç sattıklarını iddia ettiği bayiden böyle intikam aldı... Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde 35 yaşındaki Michael Murray isimli bir adam galeriden satın aldığı araçta sadece birkaç saat geçmesine rağmen teknik bir arıza yaşanması üzerine öfkeden deliye döndü. Aracın arızasının kendisine söylenmediğini iddia eden Murray soluğu galeride aldı. Aracı iade etmek istediğini ve parasını geri almak istediğini söyleyen Murray, talebinin reddedilmesi üzerine aracıyla galeriye çarpmakla tehdit etti.

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KİMSE YAPMASINI BEKLEMİYORDU

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Kimse Murray'in tehdidini gerçekleştireceğini beklemiyordu. Ancak Murray, bayiliğin cam cephesine çarparak tüm kapıyı ve resepsiyon alanını tahrip etti. Olay yerinde bulunan personel, arabanın doğrudan galeriye çarpması üzerine paniğe kapılıp saklanmak zorunda kaldı.

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Murray, tüm araba bayisine çarptıktan hemen sonra arabadan indi ve mağazanın kendisine kalitesiz araba sattığını düşündüğü için çalışanlara sert bir şekilde küfretti. Şans eseri kazada büyük hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı. Polis kısa sürede olay yerine gelerek Murray'i tutukladı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika galeri
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