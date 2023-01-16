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Yeni asgari ücretin altında alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünü akıllı telefonlar

13.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün sunduğu yeni teknolojik imkânlarla hayatımızın merkezine yerleşen akıllı telefonlar artık sadece iletişim için değil, oyundan alışverişe pek çok farklı amaç için kullanılıyor. Birçok akıllı telefon markası da hızlı, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çeken, ses kalitesiyle büyüleyen modellere imza atıyor. Gelin; her bütçeye uygun, asgari ücretin altındaki fiyatlarıyla dikkat çeken en kaliteli ve performanslı akıllı telefonları inceleyelim!

Yeni asgari ücretin altında alabileceğiniz en iyi fiyat performans ürünü akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar, kaliteli çağrı görüşmesi yapmayı kolaylaştırmasının yanı sıra fotoğraf çekmek, oyun oynamak, film izlemek ve sosyal medyada vakit geçirmek gibi bir dolu aktivite de vadediyor. Eğer siz de yeni asgari ücretin altında fiyata sahip, aynı zamanda bir dolu özellik sunan fiyat performans ürünğ akıllı telefonları keşfetmek istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Harika fotoğraflar çekebileceğiniz: OPPO A16 Akıllı Telefon

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Akıllı telefon alınacağı zaman birçok kişi, önce kamera özelliklerine dikkat ediyor. Güçlü kamera donanımına sahip akıllı telefonlar, harika fotoğraflar çekilmesine imkân tanıyor. Aynı şekilde ön kısmında ideal kamera değerlerini taşıyan modeller, sosyal medyaya koyulacak birbirinden başarılı selfie çekimleri yapılmasına yardımcı oluyor. Daha üst seviye özellikler arayanlar için yüksek kaliteli gece çekimi yapan panoramik fotoğrafçılıkta çığır açan modeller de bulunuyor. OPPO A16 Akıllı Telefon, yapay zekâ destekli üçlü kamerasıyla profesyonel seviyede fotoğrafçılık deneyimi vadediyor.

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Hız ve performans tutkunlarına: Xiaomi Redmi 10 Akıllı Telefon

Adsız tasarım - 2023-01-13T175900.606

Akıllı telefonlar, güçlü işlemciye ve yüksek RAM değerine sahip olduğunda oyun gibi yüksek performans isteyen uygulamalarda beklentileri başarıyla karşılıyor. Yavaş telefonlardan hoşlanmayanların akıllı model seçiminde işlemci ve RAM değerlerine dikkat etmeleri önemli. Güçlü donanımıyla adından söz ettiren akıllı telefon modelleri, aynı anda birden çok uygulamayı sorunsuz çalıştırabiliyor ve uygulama geçişlerinde üstün hız sergiliyor. Xiaomi Redmi 10 Akıllı Telefon, Mediatek Helio G88 işlemcisi ve 4 GB RAM'iyle donma ve kasma yaşatmadan akıcı ve keyifli kullanım sağlıyor.

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Geniş ekran sevenler için: Samsung Galaxy M13 Akıllı Telefon

Adsız tasarım - 2023-01-13T180007.494

Akıllı telefon seçiminde ekran boyutu önemli rol oynuyor. Geniş ekranlı telefonların en büyük avantajı film izlerken daha keyifli bir seyir deneyimi vadetmesi. Aynı zamanda akıllı telefonunda oyun oynamayı sevenler için de büyük ekran daha rahat hareket sağlıyor. Geniş ekranlı telefonlar yüksek parlaklık seviyesi ve canlı renk dengesi sunduklarında seyir keyfini arşa taşıyor. 6 inç boyutundaki ekranı ve full HD+ görüntü kalitesiyle muhteşem görsellik sunan Samsung Galaxy M13 Akıllı Telefon, güçlü pili ve ultra geniş açılı kamerasıyla beğeni kazanıyor.

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Uygun fiyatlı telefon arayanlar için: General Mobile Gm22 Akıllı Telefon

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Kısıtlı bütçeyle en kaliteli ve en ucuz akıllı telefonu satın almak isteyenler için yeni asgari ücretin altında birçok başarılı telefon modeli bulunuyor. Bu sayede çok yüksek fiyatlar ödemeden kaliteli modeller satın alınabiliyor. Uygun fiyata kaliteli fotoğraf çekmekten oyun oynamaya kadar her amaçla kullanabileceğiniz bir akıllı telefon arayışındaysanız General Mobile Gm22 Akıllı Telefon'a mutlaka bir şans tanımalısınız. 3 GB RAM ve Mediatek Helio A25 işlemcisiyle çoklu görevleri başarıyla yerine getiren model, 52 MP kamerası ve uzun pil süresiyle gün boyu kullanıcılarına destek oluyor.

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Kesintisiz oyun deneyimi için: Poco M5 Akıllı Telefon

Adsız tasarım - 2023-01-13T180151.012

Oyun tutkunlarına özel, keyifli ve sürükleyici birçok mobil oyun seçeneği bulunuyor. Dokunmatik ekran için özel olarak tasarlanan mobil oyunlar, günün stresinin atılmasını ve boş zamanların keyifli anlara dönüşmesini sağlıyor. Telefonda oyun oynamayı sevenlerin yüzünü güldürecek güçlü donanıma sahip amiral gemisi akıllı telefonlar üretiliyor. Oyun telefonu denildiğinde bir adım öne çıkan Poco M5 Akıllı Telefon, full HD+ dynamic switch ekranıyla üst seviye görsellik sağlıyor. Ayrıca 90 Hz ekran yenileme hızıyla akıcılık göstererek oyun ve filmlerdeki hareketli sahnelerde gecikme yaşatmıyor.

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Aradığınız tüm özellikleri onda bulabilirsiniz: Xiaomi Redmi 9C

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Akıllı telefon alacağı zaman güçlü donanım, etkileyici kamera performansı, akıcı arayüz, yüksek ses kalitesi ve canlı görsellik gibi birçok özelliğe önem verenler için uygun fiyatlı pek çok model bulunuyor. Kamerasından ekran kalitesine kadar benzersiz deneyim vadeden Xiaomi Redmi 9C, profesyonel seviyede fotoğraflar çekebiliyor. Uzun pil ömrüyle günü rahatlıkla geçiren model, parmak izi okuyucusu ve yapay zekâ destekli yüz tanıma teknolojisiyle güvenliği üst seviyede tutuyor. Modelin göz yorgunluğunu azaltan mavi koruma sertifikasına sahip olması da önemli bir ayrıntı.

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Uzun pil ömrüyle büyüleyen: Samsung Galaxy A23

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Günün genelini dışarıda geçirenler için akıllı telefonun büyük bir pile sahip olması önemli avantajlar yaratıyor. Priz bulunmayan ortamlarda şarjı dert etmeden kullanım imkânı sağlayan ve uzun şarj süresi vadeden telefonlar, sıklıkla seyahat eden kullanıcılar için de önem taşıyor. Şarjı gün boyu her aktiviteye yetecek telefon arayanlara önerilen Samsung Galaxy A23, 5000 mAh kapasitesinde piliyle iki güne kadar kullanılabiliyor. Oyun oynamayı sevenler için pil süresiyle avantaj kazandıran model, 8 çekirdekli işlemcisiyle yüksek güç isteyen oyunları rahatlıkla açıyor ve akıcı telefon kullanımı sağlıyor. Dörtlü kamerasıyla eşsiz fotoğraflar çekilmesine imkân tanıması da cabası!

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