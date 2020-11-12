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Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 17:21 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. Görüntüyü çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği duyuldu.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de TikTok üzerinden paylaşılan yeni bir video sosyal medyada tepki çekti.

Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddi̇aya göre çürük, ezi̇lmi̇ş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı.

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

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'MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN'

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

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