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Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'a "Nasıl zayıfladınız?" mesajı yağdı! Meğerse...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.06.2024 10:24
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Meslektaşı Berk Oktay ile iki yıl önce nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy, 21 Mayıs'ta kızına kavuştu. Geçtiğimiz gün ise pozlarını paylaşınca görenler şaştı kaldı. Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'a "Nasıl zayıfladınız?" soruları gelince oyuncu yanıt verdi.

Yeni doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'a "Nasıl zayıfladınız?" mesajı yağdı! Meğerse...

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birliktelikten sonra 2022 yılında nikah masasına oturdu.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Atiksoy, geçtiğimiz yıl çekilen tatil fotoğraflarını paylaşınca bu pozlar yeni sanıldı.

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Hal böyle olunca 1 ay önce doğum yapan oyuncuya "Nasıl zayıfladın?" yorumları yağdı. Bir takipçi ise ünlü oyuncuya "Hemen zayıflıyor, güzelleşiyorsunuz. 6 yıl önce anne oldum, hâlâ zayıflayamadım" yorumunu yaptı.

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"ESKİ HALE KOLAY GELİNMİYOR"

Yıldız Çağrı Atiksoy da bu yoruma kayıtsız kalamadı. Ünlü isim, "Hanımefendi eski fotoğraflar bunlar, saç rengimden de anlaşılıyor aslında ama... Daha yeni doğum yaptım, daha lohusalığım bitmedi. İnanın eski hale kolay gelinmiyor. Öyle bir acelemiz, çabamız da yok zaten" ifadelerini kullandı.


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Yıldız Çağrı Atiksoy
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