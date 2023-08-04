Yeni evlenen MasterChef Barbaros'un balayı pozları olay oldu! Havuzda aşka geldiler

MasterChef'e 2020'ye damga vuran yarışmacılardan olan Barbaros Yoloğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Değişimi ile de dikkat çeken Masterchef Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Şule İdil Aydın ile dünyaevine girdi.

Pek çok eski yarışmacının da katıldığı düğünden eğlenceli anlar sosyal medyada dikkat çekmişti. Çiçeği burnunda çift balayı için Mısır'ı tercih etti.

Balayından pozlarını da üst üste paylaşan çiftin havuzda aşka geldiği anlar ve kahvaltı sırasında verdikleri pozlar eleştiri topladı.



Barbaros Yoloğlu'na takipçileri "Bazı özel şeyler sizde kalsın", "Gereksiz bir paylaşım bu tip görüntüler aileyle aranızda", "Görgüsüzlük gibi" yorumları aldı.

