'Yeni Game of Thrones' 2020'de başlayabilir

Ancak dizinin "yoksunluk sendromuna" girmesi muhtemel izleyicilerini iyi bir haber bekliyor. Çünkü bu maceranın binlerce yıl öncesine ilişkin yeni bir hikâyenin yapım aşamasında olduğu açıklandı.

İşte adı ile ilgili spekülasyonlardan, oyuncu kadrosuna kadar o yapımla ilgili bilinenler.

İSMİ NE OLACAK?

Henüz adı resmi olarak açıklanmasa da son birkaç ay içinde bazı olasılıklar duyum olarak yayıldı.

O duyumlardan birine göre, Belfast'ta yeni yapımın setinde çalışanlar yeni diziye "Bloodmoon" (Kanlı Ay) diyor.

Game of Thrones serisinin yaratıcısı olan George RR Martin, daha önce bu öncü yapım için The Long Night (Uzun Gece) ismini kullanmıştı. Ancak sonra bundan geri adım atıldı ve şimdilik resmi olarak yapımın ismi açıklanmış değil.

Üstelik The Long Night, Game of Thrones'un son ve çok eleştirilen sezonunun üçüncü bölümünün adıydı.

HANGİ ZAMANDA GEÇİYOR?

Adı ne olursa olsun, bu seri, Game of Thrones'tan 5 bin yıl önceki olayları konu alacak.

Bu da son sekiz sezonda seride yer alan hiçbir karakterin bu yeni yapımda olmaycağı anlamına geliyor.