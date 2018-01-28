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Yeni Gelin 35. Yeni bölüm fragmanı: Bella, yakıp yıkıyor! (34. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ | 28.01.2018 14:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

Yeni Gelin'de Esmeralda krizi devam ediyor ki sinirler iyice gerilecek. Özellikle de Bella'nın ki... Yeni Gelin son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Yeni Gelin 35. Bölüm fragmanı gösteriyor ki yeni bölümde sinirden tepesi atan Bella adeta terör estirecek. İşte Yeni Gelin 35. bölüm ilk detaylar ve kaçıranlar için Yeni Gelin son bölüm izleme bağlantısı...

Yeni Gelin 35. Yeni bölüm fragmanı: Bella, yakıp yıkıyor! (34. son bölüm izle)

Show TV'nin sevilen komedi dizisi 34. son bölümü ile de izleyicileri ekran başına topladı. Gayet kıskanç olan ve Hazar'a kimseyi yaklaştırmayan Bella, Yeni Gelin son bölümde Esmeralda nedeniyle oldukça gergindi ki Esmeralda gerilimi Yen Gelin 35. bölümde de devam edecek. Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki adeta çıldıran Bella, Esmeralda tokat atacak ve adeta terör estirecek.

Yeni Gelin 35. Bölüm fragmanı ayrıca Gökhan ile Afet'in eve döndüğünü gösterdi ki bakalım bu gelişme sonrası evde neler olacak?

YENİ GELİN 35. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANININA TEPKİLER

Fragmanı izleyenlerin çoğunluğu doğal olarak Bella'ya destek veriyor hatta Yeni Gelin yeni bölüm fragmanındaki tokat için Bella'ya "Eline sağlık." yorumu yapılıyor. Ayrıca fragmanda Kalendar ağanın Möhteber'den para istemesine istinaden Hazar'ın Esmeralda'ya hayır dediği tahmin ediliyor.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in 34. bölümünde; Baran’la Şirin, Dolan’lardan kurtulmak için kaçmıştır. Böylece Kalender, Baran’la Şirin’in aşkını öğrenecek ve onlara izin verecektir. Tabi ki bu; genç aşıkların olacağını sandığı şeydir. Halbuki konak halkı, bu hadisenin üstünü yine entrika ustalığıyla kapatmış; Kalender’in, hiçbir şeyden haberi olmamıştır. Baran, hayallerinin suya düştüğünü görünce ağırbir depresyona girer. Kız kaçırdığında ortalığın ayağa kalkacağını, Şirin’e olan aşkını herkesin bileceğini zanneden Baran, adam yerine konmamıştır. İşin içine Şirin’in abileri de girince Şirin, sessiz sedasız kaçtığı gibi yine o şekilde konağa döner.

Konakta sıradanlaşan olaylar devam ederken Bella da şirketteki gestapoluğunu sürdürür. Tüm şirketi tek tip giydirmiştir. Şirketin kadın çalışanları bu durumdan son derece rahatsızdır. Fakat Bella’nın, Hazar’ın etrafında dolaşan dişi sineğe bile tahammülü yoktur. Özellikle de Esmeralda’ya.

Bella, şirketteki işlere el koyup Hazar’ı göz hapsine aldığında Esmeralda tehlikesini savuşturabileceğini düşünmüştür. Ama hesaba katmadığı bir faktör vardır. O da Kamilla’dır. Kamilla fitili çoktan ateşleyip Esmeralda’yı Hazar’a yönlendirmiştir. Esmeralda, elindeki en önemli kozu Hazar’a karşı kullanmaya karar verir. Hazar, bir yanda karısı, bir yanda şirketin geleceği; büyük bir yükün altındadır. Bir seçim yapması gerekmektedir.

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