Yeni Gelin 35. Yeni bölüm fragmanı: Bella, yakıp yıkıyor! (34. son bölüm izle)

Show TV'nin sevilen komedi dizisi 34. son bölümü ile de izleyicileri ekran başına topladı. Gayet kıskanç olan ve Hazar'a kimseyi yaklaştırmayan Bella, Yeni Gelin son bölümde Esmeralda nedeniyle oldukça gergindi ki Esmeralda gerilimi Yen Gelin 35. bölümde de devam edecek. Yeni Gelin yeni bölüm fragmanı gösteriyor ki adeta çıldıran Bella, Esmeralda tokat atacak ve adeta terör estirecek.

Yeni Gelin 35. Bölüm fragmanı ayrıca Gökhan ile Afet'in eve döndüğünü gösterdi ki bakalım bu gelişme sonrası evde neler olacak?

YENİ GELİN 35. BÖLÜM FRAGMANI

YENİ GELİN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANININA TEPKİLER

Fragmanı izleyenlerin çoğunluğu doğal olarak Bella'ya destek veriyor hatta Yeni Gelin yeni bölüm fragmanındaki tokat için Bella'ya "Eline sağlık." yorumu yapılıyor. Ayrıca fragmanda Kalendar ağanın Möhteber'den para istemesine istinaden Hazar'ın Esmeralda'ya hayır dediği tahmin ediliyor.

YENİ GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yeni Gelin’in 34. bölümünde; Baran’la Şirin, Dolan’lardan kurtulmak için kaçmıştır. Böylece Kalender, Baran’la Şirin’in aşkını öğrenecek ve onlara izin verecektir. Tabi ki bu; genç aşıkların olacağını sandığı şeydir. Halbuki konak halkı, bu hadisenin üstünü yine entrika ustalığıyla kapatmış; Kalender’in, hiçbir şeyden haberi olmamıştır. Baran, hayallerinin suya düştüğünü görünce ağırbir depresyona girer. Kız kaçırdığında ortalığın ayağa kalkacağını, Şirin’e olan aşkını herkesin bileceğini zanneden Baran, adam yerine konmamıştır. İşin içine Şirin’in abileri de girince Şirin, sessiz sedasız kaçtığı gibi yine o şekilde konağa döner.