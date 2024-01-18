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Yeni gösterisinin bilet fiyatları gündemdeydi! Cem Yılmaz isyan etti! 'Beni germeyin'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 16:52 | Son Güncelleme:
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Komedyen Cem Yılmaz, yeni gösterisinin biletlerinin karaborsada fahiş fiyatlara satıldığı eleştirilerine “Beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu…” diyerek isyan etti.

Yeni gösterisinin bilet fiyatları gündemdeydi! Cem Yılmaz isyan etti! 'Beni germeyin'

Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz, yeni performansıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

495 ile 4 bin 400 lira arasında satışa sunulan gösterinin şubat ve mart biletleri dakikalar içinde tükenirken, biletler karaborsada 50 bin liraya çıktı.

cem yılmaz 2

Biletlerin beş dakika gibi kısa bir sürede tükenmesi ve karaborsaya düşmesi eleştirilere neden olurken, ünlü komedyen, X hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti.

“Sevgili arkadaşlar İstanbul’da ortalama bir gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar…” diyen Yılmaz, yıllardır karaborsaya karşı uyardığını ama anlamı olmadığını kaydetti:

cem yılmaz

“30 yıl oldu… Yıllardır ‘karaborsa oluyor, lütfen almayın, yapmayın, etmeyin. Sahte bilet bile olur aman!’ desem de bu çocuksu çığlık bi anlam bulmuyor… Bunu denetlemesi, yasaklaması, yaptırım uygulamasını da eh ben yapacak olmadığıma göre tek çarem kalıyor gösteri yapmamak :)) Ha oldu… Son kez söylüyorum ben dört tane gösteri yapmıyorum 100 tane gösteri olacak bu sezonda. Biri, kurum gibi bilet satan bir site görünümüyle internet üzerinden hiçbir sorumluluk almadan ‘heyyo bilet var 47.800’ deyince biri de almayıversen yahu! Allah aşkına yok biletler 50 bin, yok biletler 20 bin, yok biletler 100 üzerinden beni germeyin. Biletler kaç paraysa o kadar yahu… abi önlerden var mı? Parasıyla ha! Ona hiç girmiyorum bile.”

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