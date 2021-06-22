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Yeni Instagram hırsızlığı endişe yarattı! Bakın nasıl yapılıyor

22.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugünlerde ortaya çıkan yeni Instagram hırsızlığı herkeste büyük bir şaşkınlık ve endişe yarattı. Hadi gelin hem bu yeni yönteme hem de konuyla ilgili tüm detaylara birlikte göz atalım.

Yeni Instagram hırsızlığı endişe yarattı! Bakın nasıl yapılıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformları içerisinde yer alan Facebook tarafından geliştirilen Instagram bazen güvenlik sorunları yaşatabiliyor. İnternette çok fazla Instagram hackleme yönteminin olması bile aslında bu tür platformlara yapılmak istenen saldırıları gösteriyor.

Başkalarının hesabını çalan kişiler genellikle bunu art niyetli olarak yapıyor. Kimi zaman çeşitli şifre tahmin etme uygulamaları kullanılırken bazen hacking uygulamaları tercih ediliyor. Bazı bilgisayar korsanları kullanıcılara zararlı e-posta gönderebiliyor. Şimdi ise yepyeni bir yöntem ortaya çıktı. Sahte telif hakkı şikayeti ile birlikte hesaplar ele geçiriliyor.

SAHTE MESAJ ATIP KANDIRIYORLAR

Bilgisayar korsanları oltalama yöntemi olarak bilinen bir yöntem tercih ediyor. Bahsi geçen yöntem ile birlikte Instagram kullanan kişilere Instagram Customer Service tarafından sahte bir mesaj atılıyor. Elbette bu mesaj Instagram Customer Service tarafından gönderilmiyor.

Sahte bir hesap kullanarak burada mesaj isteği ileten bilgisayar korsanları telif hakkı şikayetleri alındığını söylüyor. Ayrıca bu şikayetlerin kısa bir süre içerisinde kabul edildiği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı söyleniyor. Bunun üzerine kullanıcılar panik oluyor ve bilgisayar korsanlarının istediği her şeyi yapıyor.

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Gönderilen e-postada Instagram hesabı ile giriş yapılmadığı takdirde sadece 24 saat içerisinde hesabın silineceği ifade ediliyor. Bu uyarı karşısında kullanıcılar gönderilen link üzerinden siteye girmeye çalışıyor. Bunun üzerine Instagram hesapları ve şifreler bilgisayar korsanlarının eline geçiyor. Bu tür bir durumla karşılaşırsanız tedbirli davranmanızı öneriyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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