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Yeni internet altyapısı Google tarafından geliştirilecek

02.08.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çapta internetin en büyük devi olarak Google görülüyor. Küçük araştırmalarda bile Google en çok tercih edilen arama motoru olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde uygulama mağazası üzerinden birçok uygulama indiriliyor ve kullanıyor. Tüm bunları yapmak için hızlı ve güçlü bir internet şart.

Yeni internet altyapısı Google tarafından geliştirilecek

Google kendi geleceği ve internetin küresel çapta çok daha fazla kullanılması için büyük altyapı çalışmalarına yer veriyor. Denizaltı kabloları ile interneti ayakta tutmaya çalışan Google, Orta Doğu ile Asya ve Doğu Avrupa arasında veri iletişiminde bant genişliği sağlamaya çalışıyor.

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VERİ HIZI ARTACAK

Yeni kurulacak olan kablo sistemi öncekilere ek görevi görecek. Şirket iki yeni kablo ile denizaltı internet trafiğini hızlandırmış olacak. Blue ve Raman ismi verilen bu iki kablo sayesinde veri hızı çok daha fazla artacak. Dünyanın en büyük internet devi olarak bilinen Google zaten Antartika’ya kadar devam eden devasa bir denizaltı kablo ağına sahip.

Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu coğrafyada bant genişliği ne yazık ki henüz yeterli seviyede değil. Bu nedenle şirket yeni kablo eklemeleri yapıyor. Bu yeni eklemelerin özellikle nesnelerin interneti için yapıldığını söyleyebiliriz. Nesnelerin interneti ile birlikte mevcut internet hızı yetersiz kalabilir.

Sadece Google değil aynı şekilde diğer birçok şirket altyapı yatırımlarına yoğunlaşmaya çalışıyor. Şimdilik Google biraz daha ön planda diyebiliriz. Gelişmeler geldikçe aktarmaya devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
internet Google
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