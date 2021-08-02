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Google'dan Android 2.3.7 (Gingerbread) kararı! Sona eriyor

02.08.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Android 2.3.7 (Gingerbread) veya altında bir sürüm kullanan Android akıllı telefon kullanıcılarına kötü haberi verdi. Teknoloji devi, Android Gingerbread'e ve daha altındaki sürümlere verdiği desteği sona erdiriyor. Peki kullanıcılar nasıl etkilenecek?

Google'dan Android 2.3.7 (Gingerbread) kararı! Sona eriyor

Android cihazlar büyük bir kısmı, işletim sisteminin en az iki ila üç yıl önceki sürümlerini çalıştırıyor. Ancak hala daha eski sürümlerle çalışmaya devam edebilen Android cihazlar var. Görünüşe göre Google ise bu cihazların arasında yer alan ve Android 2.3.7 (Gingerbread) veya daha altı bir sürümü çalıştıran cihazların yavaş yavaş fişini çekiyor.

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GOOGLE'DAN ANDROID 2.3.7 (GINGERBREAD) KARARI

Google'ın yayınladığı bildirime göre, Android 2.3.7 veya önceki sürümleri çalıştıran cihazlar 27 Eylül'den itibaren Google hesaplarında oturum açamayacak. Yani kullanıcılar, Google ve bağlantılı hesaplarına giriş yapamayacak. Bu değişiklik yalnızca Gmail veya YouTube gibi uygulamalarda oturum açarken değil, cihazda bir Google hesabı ile oturum açarken bile geçerli olacak.

Android

Google, karara gerekçe olarak güvenliği işaret ediyor. Muhtemelen eski Android sürümleri Google hesaplarını tehlikeye atabilecek, yamanmamış güvenlik açıklarına sahip olabilir.

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KULLANICILAR NE YAPACAK?

Google uygulamalarını bu cihazlarda kullanmaya devam etmek için ise Android 3.0 Honeycomb veya sonraki sürümleri kullanmak gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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