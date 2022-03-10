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Yeni iPhone SE'nin performansı iPhone 13'e denk çıktı!

10.03.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni iPhone SE için ortaya çıkan Geekbench puanları, performansının iPhone 13 ile eşdeğer olduğunu ortaya koydu. Böylece testler, iPhone 13 ile aynı işlemciyi (A15 Bionic) kullanan yeni iPhone SE'nin iPhone 13 ile aynı performansa da sahip olduğunu kanıtladı.

Yeni iPhone SE'nin performansı iPhone 13'e denk çıktı!

Apple Peek Performance etkinliğinde yeni iPhone SE'yi tanıttı. Şimdi ise Apple'ın en uygun fiyatlı iPhone'unun Geekbench puanları ve dolayısıyla performansına ilişkin dikkat çeken veriler internette dolaşmaya başladı.

İŞTE YENİ iPHONE SE'NİN GEEKBENCH PUANLARI

Gelen Geekbench puanları, yeni iPhone SE'nin tek çekirdek puanının 1695 ve çok çekirdek puanının ise 4021 olduğunu gösteriyor. Karşılaştırmak açısından iPhone 13, 1672 tek çekirdek puanına ve 4481 çoklu çekirdek puanına sahip.

Puanlardaki farkın gerçek hayat koşullarında fark edilemeyecek kadar az olduğu söyleniyor.

iPhone SE Geekbench

Ayrıca Geekbench puanları, yeni iPhone SE'nin 4GB RAM'e sahip olduğunu ortaya koyuyor.

YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni iPhone SE, iPhone 13 gibi A15 Bionic işlemcisini kullanıyor. Ana Ekran düğmesi ve Touch ID ile desteklenen telefon, iPhone SE 2020 ile aynı şekilde, 4.7 inçlik ekranın bulunduğu bir tasarıma sahip. ancak 5G desteği mevcut.

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YENİ iPHONE SE'NİN FİYATI

Yeni iPhone SE'nin fiyatı ABD pazarında 429 dolardan başlıyor. Telefon ülkemizde ise 10.999 TL başlangıç fiyatıyla 18 Mart'ta ön siparişe, 25 Mart'ta ise satışa açılacak.

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