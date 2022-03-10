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Yeni iPhone SE'nin RAM'i ne kadar? Ortaya çıktı!

10.03.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın "Peek Performance" etkinliğinde tanıttığı yeni iPhone SE'nin (iPhone SE 3. nesil) RAM kapasitesi ortaya çıktı. A15 Bionic işlemcisine sahip olan ve 5G desteği ile gelen yeni iPhone SE'nin Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da iPhone SE 2020'ye nazaran daha fazla RAM içerdiği belirlendi. Peki yeni iPhone SE'nin RAM'i ne kadar?

Yeni iPhone SE'nin RAM'i ne kadar? Ortaya çıktı!

Apple, 8 Mart'ta Peek Performance etkinliğini düzenleyerek yeni iPhone SE'yi (iPhone SE 3. nesil, iPhone SE 3 veya iPhone SE 2022) tanıttı. Yeni iPhone SE, A15 Bionic işlemci, 5G desteği, daha uzun pil ömrü, kamera geliştirmeleri ve daha dayanıklı cam gibi özelliklere sahip. Peki yeni iPhone SE'nin RAM kapasitesi ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı...

YENİ iPHONE SE RAM KAPASİTESİ İLE SELEFİNİ GERİDE BIRAKTI

Macrumors'un aktardığı kadarıyla geliştirici Moritz Sternemann'ın yardımıyla üçüncü nesil iPhone SE'nin 4 GB RAM'e sahip olduğu onaylandı. Bir önceki iPhone SE'de 3 GB RAM yer alıyordu.

iPhone SE-1 (2)

Yeni iPhone SE'de selefine nazaran daha fazla RAM olması, fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarının ve Safari'nin performansına olumlu katkı sunabilir.

Herkesin gözü bu etkinlikteydi: Apple yeni ürünlerini tanıttı! Yeni iPhone SE, yeni iPad Air ve daha fazlası...Herkesin gözü bu etkinlikteydi: Apple yeni ürünlerini tanıttı! Yeni iPhone SE, yeni iPad Air ve daha fazlası...

YENİ iPHONE SE'NİN FİYATI

Yeni iPhone SE'nin fiyatı ABD pazarında 429 dolardan başlıyor. Telefon ülkemizde ise 10.999 TL başlangıç fiyatıyla 18 Mart'ta ön siparişe, 25 Mart'ta ise satışa açılacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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