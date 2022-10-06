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Yeni ittifak için ilk sinyal geldi! Mustafa Sarıgül canlı yayında duyurdu: Temaslar sürüyor!

06.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sarıgül'den yeni ittifak sinyali geldi. Yeni ittifak iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, "Şu anda temaslarımız devam ediyor. Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar büyük bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Yeni ittifak için ilk sinyal geldi! Mustafa Sarıgül canlı yayında duyurdu: Temaslar sürüyor!

2023 seçimlerine doğru geri sayım sürerken yeni ittifak iddiaları Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı. Son olarak HDP'nin öncülüğünde 6 partinin bir araya gelerek "Emek ve Özgürlük İttifakı"nı oluşturmasının ardından yeni ittifak iddiaları gündeme geldi. Söz konusu ittifak iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, temasların sürdüğünü belirterek açık kapı bıraktı.

TV5'te soruları yanıtlayan Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül şu ifadeleri kullandı;

6'LI MASA İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: FAZLA TOPLANINCA MASADAKİ YEMEK SOĞUYOR

"6'lı masanın yerinde olsam ben de bu temesları yapardım ama bu temasları perde arkasından, kurmaylarımla yapardım. Onlar aracılığıyla yürütülür, devam ederdi. Hiç olmazsa kamuoyunun huzuruna gelmezdi. Öyle bir zamanda ittifak toplanırdı ki adayınız kimse o gün açıklanırdı. Bomba etkisi yapardı. Çok fazla toplanınca masadaki yemek soğuyor. Masadaki yemek soğuyunca da heyecanı aşağı düşüyor.

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YENİ İTTFİAK İDDİALARI

Ben parlamentoda bulundum. Rahmetli Özal iler Erdal İnenü arasında çok diplomatik temaslar yaptım.

"TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR! ÇARELER TÜKENMEZ"

Şu anda bizim temaslarımız diplomatik olarak devam ediyor. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Henüz genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapılmıyor. Ama bir şeyi ifade edeyim ki"Türkiye iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük bir ülkedir. Demokraside çareler tükenmez. O çareler tükenmez."

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"5 PARTİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI" İDDİASI: TÜRKİYE İTTİFAKI...

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında yeni bir ittifak iddiasına bulunmuştu. Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partsi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti ve Memleket Partisi'nin kurulacak oluşum için görüşmelere başladığı belirterek, ittifakın adının "Türkiye İttifakı", sembolünün de sıkışan 2 el olacağını öne sürmüştü.

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Mustafa Sarıgül ittifak türkiye değişim partisi

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