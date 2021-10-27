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Yeni Land Rover Range Rover tanıtıldı! İşte tasarımı ve Türkiye fiyatı

27.10.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Land Rover, lüks SUV araç modeli Range Rover’ın beşinci neslini Londra’da düzenlediği dünya lansmanıyla tanıttı. Yeni Range Rover, 2022 yılında Türkiye’de satışa sunulacak. Peki yeni Land Rover Range Rover'ın fiyatı ne kadar olacak?

Yeni Land Rover Range Rover tanıtıldı! İşte tasarımı ve Türkiye fiyatı

Land Rover, daha önce yeni Range Rover'ın bazı görüntülerini paylaşmıştı. Böylece yeni SUV modelin tasarımına dair ipuçları resmi yollarla ortaya çıkmıştı. Artık resmi tanıtım gerçekleşti ve Range Rover, beşinci nesliyle görücüye çıktı.

Yeni Land Rover Range Rover'dan görüntüler geldi!Yeni Land Rover Range Rover'dan görüntüler geldi!

YENİ LAND ROVER RANGE ROVER'IN TASARIMI

Yeni Range Rover'ın tasarımındaki sofistike yüzey ve çizgiler yalın bir görüntü sunuyor. Bu noktada aracın sürtünme katsayısının 0,30 cd olduğunu da söyleyelim. Yeni Range Rover, markanın MLA-Flex olarak adlandırdığı esnek modüler tasarım mimarisine sahip.

Range Rover tasarımı

İÇ MEKANI NASIL?

Yeni Range Rover'ın iç mekanında 13,1 inçlik kavisli ekran bulunuyor. Ön koltukların arkasında ise Arka Koltuk Eğlence Sistemi ile gelen 11,4 inç büyüklüğünde HD dokunmatik ekranlar yer alıyor. Arka Koltuk Eğlence Sistemi, Yeni Range Rover'ın First Edition ve Uzun Aks Aralığı (LWB) versiyonlarında standart, diğer donanım paketlerinde ise opsiyonel olarak sunuluyor. Bu ekranları ve aracın arka bölümünde yer alan birçok özelliği kontrol etmek için 8 inç boyutunda Dokunmatik Ekran Kumandası da bulunuyor. Autobiography ve First Edition donanım paketlerinde Executive Sınıf Koltuklar ile birlikte standart olarak sunulan bu kumanda paneli, HSE donanımında ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Yenilenen araç içi eğlence ve bilgilendirme sistemi Kablosuz Apple CarPlay özelliğini de kullanıcısına sunuyor. Bu özelliğe ek olarak Wireless Şarj ve Head-Up Display de Yeni Range Rover’ın standart özellikleri arasında yer alıyor. Yeni Range Rover’ın iç mekanı isteğe göre ayarlanabilen 30 farklı renk seçeneğine sahip.

Range Rover iç mekan

Türkiye’de satışa sunulacak olan Yeni Range Rover’da yumuşak dokulu Semi-Aniline deri döşemenin standart olarak sunulacağını belirtelim.

Yeni Range Rover, Autobiography ve First Edition donanım paketlerinde 1.600W gücünde Meridian Signature ses sistemini kullanıyor.

Range Rover-1

Yeni Range Rover'ın sahip olduğu dikkat çekici donanımlardan biri de Dijital LED far teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde farlar, yaklaşık 500 metrelik alanı aydınlatabiliyor.

Yeni Range Rover'da kokuları ve virüsleri azalttığı aktarılan Dual-NanoeTM X teknolojisinin yer aldığı Kabin Hava Temizleme Sistemi Pro da mevcut.

İŞTE YENİ LAND ROVER RANGE ROVER'IN FİYATI

Yeni Range Rover, 3 litre hacmindeki 350 bg güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla standart ve uzun aks aralığı seçenekleri ile 2022 yılında Türkiye'de olacak. HSE ve Autobiography’ye ek olarak Yeni Range Rover, lansman senesine özel First Edition donanım paketi ile de sunulacak.

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Yeni Range Rover’ın Türkiye’deki anahtar teslim başlangıç fiyatı ise 5.468.000 TL olacak.

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