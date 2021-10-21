Yeni Land Rover Range Rover'dan görüntüler geldi!

Land Rover, SUV modeli Range Rover'ın yeni nesli üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Yeni modelin küresel ilk çıkışını 26 Ekim Salı günü yapması planlanıyor. Land Rover resmi tanıtımın öncesinde ise yaklaşmakta olan yeni Range Rover'ın görüntülerini paylaştı.

İŞTE YENİ RANGE ROVER İÇİN GELEN GÖRÜNTÜLER

Otomobil üreticisinin paylaştığı ilk görüntüden pek bir şey anlamak mümkün değil. Çünkü görüntü detayları gizlemek adına bulanıklaştırılmış.

Ancak muhtemelen araç, mat ve bronz bir boyayla kaplanmış ve tahmin edilebileceği gibi oldukça büyük tekerleklere sahip. Klasik Range Rover tasarımından bazı detaylar da mevcut. Diğer Jaguar ve Land Rover modellerinde de görüldüğü gibi yeni Range Rover'ın kapı kolları da gizlenebilir gibi görünüyor.

Land Rover, görüntülerde yeni Range Rover'ın iç mekanını göstermedi. Ancak aracın iç mekanında sade tasarım ile birlikte birçok teknolojik özelliğin yer alması bekleniyor. Yeni nesil Range Rover'ın kaputunun altındaki güç organını ise henüz bilmiyoruz. Fakat elektrikli bir versiyonun olabileceği konuşuluyor.

Yeni Range Rover'ın küresel tanıtımı, Land Rover'ın YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

