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Yeni nesil Apple TV 120 Hz yenileme hızına destek verebilir!

06.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni nesil Apple TV hakkında söylentiler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise tvOS 14.5 beta kodunda yeni nesil Apple TV'ye yönelik bazı ipuçları bulundu. Görünüşüne bakılırsa 120 Hz yenileme hızı desteği de yolda.

Yeni nesil Apple TV 120 Hz yenileme hızına destek verebilir!

Apple TV, Cupertinolu teknoloji devinin iPhone, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerinin yanında önemli bir eksiği tamamlıyor ve Apple kullanıcılarının TV platformunda da Apple hizmetlerinden yararlanmasına olanak sağlıyor. Ancak son çıkan Apple TV, uzun bir süredir güncellenmiyor. Bu yüzden yaklaşık olarak 1 yıldır Apple'ın yeni nesil bir Apple TV tanıtacağına yönelik söylentiler bulunuyor. Şimdi ise tvOS 14.5 beta sürümünde ilginç detaylar ortaya çıktı.

120 HZ YENİLEME HIZINA SAHİP APPLE TV YOLDA

9to5mac'in aktardığına göre, Apple'ın tvOS'un en son beta sürümüne 120 Hz yenileme hızına dair birden fazla referans eklediği görüldü. Bu referanslar, Apple'ın Apple TV için 120 Hz modunu test ettiği anlamına geliyor. Yenileme hızı daha yüksek olduğunda, arayüz çok daha akıcı oluyor ve özellikle oyunlarda bu teknoloji daha dikkat çekici bir hale gelebiliyor.

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YENİ APPLE TV NE ZAMAN GELECEK?

Yeni Apple TV için henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Yakın bir zamanda yeni nesil Apple TV'nin 2021 yılında çıkabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Apple'ın da nisan ayı içerisinde bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte 120 Hz yenileme hızına sahip Apple TV'nin tanıtılması bizim için sürpriz olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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