Apple CEO'su Tim Cook'tan Elon Musk ve Tesla açıklaması!

Elon Musk, Apple hakkında yaptığı bir açıklama ile geçtiğimiz yılın sonunda gündeme gelmeyi başarmıştı. Çoğu zaman yaptığı gibi açıklaması için Twitter hesabını kullanan Tesla'nın 'Tekno Kralı', elektrikli otomobiller üreten Tesla'yı yıllar önce Apple'a satmak istediğini ancak Apple CEO'su Tim Cook'un onunla bir görüşme bile yapmadığını söylemişti. Bu iddia sonrası Tim Cook Musk'a herhangi bir cevap vermemişti. Yapılan yeni bir röportajda ise Tim Cook'un Elon Musk hakkında neler düşündüğü ortaya çıktı.

TİM COOK'TAN TESLA'YA VE ELON MUSK'A ÖVGÜ

9to5mac'in haberine göre, Apple CEO'su Tim Cook, Kara Swisher'ın gerçekleştirdiği yeni bir röportajda, Epic Games ile yaklaşan davayı, iOS 14.5'in Uygulama İzleme Şeffaflığı politikaları konusundaki tartışmayı ve daha fazlasını ele aldı. Apple'ın sürücüsüz arabalara ve otonom sürüşe olan ilgisiyle ilgili olarak Kara, Cook'a Elon Musk hakkında ne düşündüğünü sordu. Cook, Elon Musk ile hiç konuşmadığı halde Tesla'ya büyük hayranlık duyduğunu belirtti.

'BÜYÜK HAYRANLIK VE SAYGI DUYUYORUM'

Cook, ''Elon'la hiç konuşmadığımı biliyorsunuz, ama kurduğu şirkete büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum. Tesla'nın sadece lider olmakla kalmayıp, elektrikli araç alanında böylesine uzun bir süre liderliği sürdürmekle inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden onları büyük takdir ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Apple'ın 2015'ten beri bir elektrikli araç üreteceğine dair söylentiler dolaşıyor. Önümüzdeki dönemde Apple'ın da Tesla'ya rakip bir elektrikli otomobil piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

