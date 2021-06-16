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Yeni Opel Mokka Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

16.06.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman otomotiv markası Opel, yeni Mokka'yı yüksek verimlilik vadeden benzinli motoru ve 3 farklı donanım seçeneğiyle Türkiye'de satışa sundu. İşte yeni Opel Mokka'nın fiyatı.

Yeni Opel Mokka Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkati çekiyor.

Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğini renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka'da ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu bulunuyor.

Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İŞTE OPEL MOKKA'NIN FİYATI

Türkiye'ye 130 HP gücündeki 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Opel Mokka-2

Yeni Mokka, 365 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

YENİ OPEL MOKKA'NIN TASARIMI NASIL?

Yeni Mokka, 4,15 metre uzunluk ile kompakt boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve 350 litre bagaj hacmine sahip.

Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm modellerinde yer alacak yeni Opel şimşek logosu, Opel Vizör’deki yerini alıyor.

Opel Mokka-3

Güncel Opel araçlarının karakteristik tasarım unsurlarından biri olan kaputtaki çizgiler daha keskin ve daha net uygulanırken, şimşek ile birleşerek dikey bir eksen belirliyor. Gelecekteki tüm Opel modellerinde de kullanılacak olan kanat şeklindeki LED gündüz farları ise yatay ekseni belirliyor. Aynı tema arka görünümde tekrar ediyor ve Opel Design Compass yaklaşımını otomobilin bütününe taşıyor.

YENİ OPEL MOKKA'NIN KOKPİTİ

Sürücü, ilk kez bir Opel modelinde hem tamamen dijital hem de odaklanmış ileri teknoloji ürünü Opel Pure Panel kokpit ile tanışıyor. İki adet geniş ekrandan oluşan Pure Panel, mimarisi gereği çok sayıda düğme ve kumandayı gereksiz kılıyor.

Yeni Mokka'da 7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Multimedya Radyo, 10 inç renkli dokunmatik ekrana sahip üst seviye Multimedya Navi Pro olmak üzere farklı multimedya seçenekleri sunuluyor.

Opel Mokka Kokpit

Sürücüler, yeni Mokka’nın renk seçenekleri arasından Alp Beyaz, Kuvars Gri, Elmas Siyah, Matcha Yeşil, Mistik Mavi ve Rubin Kırmızı’yı tercih edebiliyor. Elegance donanıma sahip yeni Mokka’lar 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla gelirken; GS Line donanımı 18 inç alaşımlı çift kollu üç renkli elmas kesim jantlarla, Ultimate donanımı ise 18 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlarla geliyor.

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"YÜZDE 15'İNİN YENİ MOKKA'DAN GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, şunları kaydetti:

"Yeni Mokka, şehirli kitlenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek boyutlara sahip, günlük hayatın parçası olabilecek kompaktlıkta ve konfor unsurlarını üzerinde barındıran bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımıyla tamamen yenilenen Yeni Mokka, teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Boyutlarıyla tam bir şehirli Crossover olduğunu gösteren yeni Mokka’nın, yüksek satış adetleri konusunda bizlere büyük katkılar sağlamasını bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yakın ve ileriki dönemde yüzde 15’inin yeni Mokka'dan gelmesini hedefliyoruz.

Kısacası, yeni Mokka ürün gamımız içerisinde kuvvetli bir role sahip olacak ve markamıza yeni müşteri kitlelerinin gelmesini sağlayacak. Yeni Mokka, Crossland ve Grandland’den oluşan SUV üçlemesi Opel’i SUV pazarında ilk 5 içerisinde tutacak. Öte yandan, Mokka ve Crossland ikilisinin B-SUV kategorisinde bizi liderliğe taşımasını da hedefliyoruz. Önümüzdeki yılla beraber heyecanla beklenen bataryalı elektrikli modellerimizi pazara sunmak üzere de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda, Mokka-e 2022'nin ikinci yarısından itibaren Türkiye’de olmasını planladığımız bir ürün."

(AA)

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