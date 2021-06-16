Yeni Opel Mokka Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni Mokka, Opel markası için birçok ilki temsil ediyor. Yeni Mokka, markanın gelecekteki yüzü Opel Vizör'e ve tamamen dijital Pure Panel kokpite sahip ilk model olmasıyla dikkati çekiyor.

Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğini renk ve jant seçenekleriyle buluşturan yeni Mokka'da ayrıca, Türkiye'de bir ilk olarak siyah renkli kaput opsiyonu bulunuyor.

Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 2022 yılında Türkiye yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

İŞTE OPEL MOKKA'NIN FİYATI

Türkiye'ye 130 HP gücündeki 1,2 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve AT8 otomatik şanzıman kombinasyonuyla gelen yeni Mokka; Elegance, GS Line ve Ultimate olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Yeni Mokka, 365 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

YENİ OPEL MOKKA'NIN TASARIMI NASIL?

Yeni Mokka, 4,15 metre uzunluk ile kompakt boyutlar, beş kişilik yaşama alanı ve 350 litre bagaj hacmine sahip.

Alman otomobil üreticisinin gelecekteki tüm modellerinde yer alacak yeni Opel şimşek logosu, Opel Vizör’deki yerini alıyor.