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Yeni sezona 1 gün kala Behzat Ç.'nin jeneriği yayınlandı

DİZİ HABERLERİ  | 24.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

BluTV’nin özel yapımı olarak, 6 yıl aradan sonra serüvenine kaldığı yerden devam edecek olan ‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin yeni sezonu için sadece 1 gün kaldı. Son olarak tanıtım fragmanı çıkan dizinin bu sefer de jenerik videosu yayınlandı.

‘Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. İzleyiciyle buluşmasına 1 gün kala ‘Behzat Ç.’nin jenerik videosu paylaşıldı.

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi' yeni bölümleriyle 25 Temmuz’dan itibaren BluTV’de yayınlanacak.

‘Behzat Ç.’nin jenerik videosunu "Bu müziği duyduğun gün, Savcı Esra’ya âşık olduğun gündür. Cinayet büroya geri döndüğün, oraletin tadını hatırladığın gündür. Behzat Amir'in dönüşüne kalan SON 1 GÜN'dür!" sözleriyle sosyal medyadan duyurdular.

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