Yeni söylenti ortaya çıktı: 108 MP’lik ana kamera ile gelecek

Samsung son 2 yıldır orta segmentte A ve M serisi ile yola devam ediyor. A serisi genel olarak kamera ve tasarım odaklı bir seriyken, M serisi ise batarya ve pil performansıyla ön plana çıkıyor.

A serisinin en üst segmenti ise A7X modelleri. Malum son olarak A72 raflardaki yerini almış ve hayli dikkat çekmeyi başarmıştı. Önümüzdeki dönemde ise A73 modelinin satışa sunulması bekleniyor.

GALAXY A73'ÜN ANA KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BELLİ OLMUŞ OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un orta segmentteki popüler modellerinden biri olacak cihaz için yeni bir söylenti ortaya atıldı. Güney Kore kaynaklı raporlara göre Galaxy A73 108 MP’lik ana kamera ile gelecek. Halihazırda Samsung bazı modellerinde 108MP’lik ana kamera modülünü zaten kullanıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung’un amiral gemisi modellerinde yeni geliştirdiği 200 MP’lik kamerayı kullanacağı da iddia edilmişti. Bu açıdan bakıldığında A73’de 108MP’lik sensorün kullanılması pek de büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Samsung genel olarak A serisini ülkemizde de satışa sunuyor. Muhtemelen A73’de dünya ile aynı anda ülkemizde satışa çıkacaktır.

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