HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni söylenti ortaya çıktı: 108 MP’lik ana kamera ile gelecek

Yeni söylenti ortaya çıktı: 108 MP’lik ana kamera ile gelecek

20.09.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un orta segmentteki popüler modeli A72 ilgi çekmeyi başarmıştı. Peki A72’nin halefi A73 de aynı başarıyı gösterebilecek mi? İşte Galaxy A73 için ortaya çıkan son söylenti.

Yeni söylenti ortaya çıktı: 108 MP’lik ana kamera ile gelecek

Samsung son 2 yıldır orta segmentte A ve M serisi ile yola devam ediyor. A serisi genel olarak kamera ve tasarım odaklı bir seriyken, M serisi ise batarya ve pil performansıyla ön plana çıkıyor.

A serisinin en üst segmenti ise A7X modelleri. Malum son olarak A72 raflardaki yerini almış ve hayli dikkat çekmeyi başarmıştı. Önümüzdeki dönemde ise A73 modelinin satışa sunulması bekleniyor.

Samsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyorSamsung, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor

GALAXY A73'ÜN ANA KAMERA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ BELLİ OLMUŞ OLABİLİR

Geçtiğimiz günlerde Samsung’un orta segmentteki popüler modellerinden biri olacak cihaz için yeni bir söylenti ortaya atıldı. Güney Kore kaynaklı raporlara göre Galaxy A73 108 MP’lik ana kamera ile gelecek. Halihazırda Samsung bazı modellerinde 108MP’lik ana kamera modülünü zaten kullanıyor.

Hatta geçtiğimiz günlerde Samsung’un amiral gemisi modellerinde yeni geliştirdiği 200 MP’lik kamerayı kullanacağı da iddia edilmişti. Bu açıdan bakıldığında A73’de 108MP’lik sensorün kullanılması pek de büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Samsung genel olarak A serisini ülkemizde de satışa sunuyor. Muhtemelen A73’de dünya ile aynı anda ülkemizde satışa çıkacaktır.

Şimdi sıra Samsung Galaxy S22’ye geldi! Yeni detaylar varŞimdi sıra Samsung Galaxy S22’ye geldi! Yeni detaylar var

Battlefield 2042 Kasım ayına ertelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!Metrobüs üst geçidinde yumruk yumruğa kavga!
Bir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladıBir ilçe tanınmaz halde! Uçan çatılar sokakları kapladı
Yasak olmasına rağmen 45 milyon kişi kullanıyor!Yasak olmasına rağmen 45 milyon kişi kullanıyor!
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Harikasınız! Avrupa Şampiyonu olduk

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

Dehşet anları! Ustasını rehin alıp boğazını kesti

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

Çok sayıda istihbarat örgütü devreye girmiş! Skandal ortaya çıktı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

AK Partili Dağ son anket sonuçlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.