Yeni tehlike: Güney Afrika mutasyonu

Koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği Güney Afrika’da tehlike çanları çalıyor. Üretilen koronavirüs aşılarının, İngiltere’de gözlenen ve birçok Avrupa ülkesine yayılan mutasyondan daha farklı ve daha tehlikeli olan virüse karşı etkili olup olmadığı bilinmiyor. İngiliz basınına konuşan Oxford Üniversitesi’nden John Bell, “Aşının Güney Afrika’da görülen mutasyona karşı etkili olup olmayacağı konusunda büyük bir soru işareti bulunuyor. Bence mutasyonların aşının bütün etkisini yok etmesi mümkün değil ancak belirli oranda aşıları etkisiz kılabilir” dedi. Bell, mutasyonlara hitap eden yeni aşı üretimleri gerektiğini vurguladı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Afrika kıtasında koronavirüsün en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 1 milyon 88 bini aştı. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saatte 288 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölenlerin sayısı 29 bin 175’e yükseldi. Güney Afrika Cumhuriyeti, kısa süre önce COVID-19’un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti’ne uçuşları durdurmuştu.