Yeni trend: Çamaşırlarınızı yıkamayın!

Moda tasarımcısı Stella McCartney, bu sözleri The Observer gazetesinde geçen hafta sonu yayımlanan röportajında söyledi ve bu ilkeyi Londra'da prestijli terzilerin bulunduğu Savile Row'da çalışırken edindiğini söyledi. McCartney'e göre "kural kirin kurumasına izin vermek ve sonra fırçalamak."

Ünlü tasarımcının bu sözleri, birçoğu haftada birkaç kez çamaşır yıkayan çoğu okuyucunun dikkatini çekti.

Peki, McCartney'in sözlerinde haklılık payı var mı? Çamaşırlarınızı yıkamamak, gerçekten daha iyi bir yaklaşım mı?

McCartney aslında bu sözleri ilk kez söylemedi. Uzun süredir hem giyeceklerin ömrünü uzatmak hem de çevre üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle bu görüşü savunuyordu.

Plastik Sabun Vakfı'ndan Laura Diaz Sanchez, daha çok sentetik polyester ve akrilik gibi malzemelerin kullanıldığı kıyafetlerde McCartney'e katılıyor.

Sanchez "Çamaşırlarımızı her yıkadığımızda ortalama dokuz milyon plastik mikrolif, doğaya karışıyor. Kıyafetlerin yapılış biçimi kadar, yıkama biçimimiz de bunu etkiliyor. Ancak, kıyafetlerimizi ne kadar çok yıkarsak, o kadar çok mikrolif doğaya salınıyor." diyor.