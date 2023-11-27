Yeni virüs alarm veriyor! Hastalar günlerce yataktan, haftalarca evden çıkamıyor... Kovid-19 iddiası: "Testlerde tespit edilemiyor"

Öksürtüyor, halsiz düşürüyor, ateşi yükseltiyor, sinüsleri kapatıp mütemadiyen mukus üretiyor... Tipik bir soğuk algınlığından çok daha beter yeni virüs nedeniyle İngiltere diken üstünde. Virüsü kapan hastalar iyileşmeyi beklerken haftalarca yataktan çıkamıyor. Öyle ki hastalar virüs için sert ifadeler dahi kullanıyor.

MYNET - DIŞ HABER

Birleşik Krallık genelinde öksürük ve halsizlik gibi belirtileri olan ve haftalarca süren şiddetli bir soğuk algınlığı virüsü vakaları hızla arttı. İyileşmek için yardım isteyen hastalar yeni virüsün herhangi bir nörovirüsten daha kötü olduğunu anlattı.

GÜNLERCE NE NEFES ALABİLDİ NE KOKU

Virüsün ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, öksürük ve yorgunluk gibi belirtileri var. Hastalığı ancak 3 hafta sonra atlatabilen birisi, "Sinüslerim neredeyse tamamen kapalıydı. Sadece kısa süreliğine rahat nefes alabiliyordum ama bir yandan korkunç düzeyde mukus ürettim" sözleriyle virüsün endişe verici boyutunu ortaya koydu ve "Bu sabah yataktan kalkınca yeniden nefes alabildim, koku alabildim" diye ekledi.

KOVİD-19'UN YENİ VARYANTI MI? "TESTLERDE TESPİT EDİLEMİYOR"

Yine aynı virüsten muzdarip bir başkası 'berbat' olarak nitelendirdiği hastalığı gribe benzetti. Virüse ekim ayında yakalanıp atlatan bir hasta, "Günlerce yataktan, sonra bir hafta da evden çıkamadım. Bence bu, testlerde tespit edilemeyen bir Kovid-19 varyantı. 2020'den önce geçirdiğim tüm gastroentritlerden daha kötüydü" dedi.

"HAFTALARDIR KENDİMİ KÖTÜ HİSSEDİYORUM"

Hastalığı şiddetli geçiren bir kişinin yorumu da sertti:

"Aşağılık bir şey bu. Günlerce yataktan çıkamadım ve birkaç haftadır kendimi kötü hissediyorum."

MİLYONLARCA KİŞİ RİSK ALTINDA

Söz konusu virüsün yeni bir Kovid-19 varyantı olduğu yönündeki teoriler kesinlik kazanmasa da doğru olabileceği değerlendiriliyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) en son raporunda, İngiltere'de 2023 yılına kadar toplam 11.7 milyon kişinin grip aşısı olduğu, 8.6 milyon kişinin de Kovid-19 takviyesi aldığı, ancak hassas gruplardaki milyonlarca kişinin daha risk altında olduğu belirtildi.

YorkshireLive sitesi, NHS'nin resmi tavsiyesini paylaştı. Buna göre; herhangi bir solunum yolu viral enfeksiyonuna yakalanılması durumunda bol bol dinlenme, bol su içme ve öksürüğü dindirmek için sıcak limon ve ballı içecek içilmesi öneriliyor. Yine C vitamininin de önleyici olarak yararından söz ediliyor. Ayrıca soğuk algınlığında çinkonun hastalığa karşı savaşmak için iyi bir takviye olduğu belirtiliyor.