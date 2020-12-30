Yeni yıl sürprizi: Boston Dynamics robotları 'Do You Love Me?' ile dans etti

Boston Dynamics şirketi adını ürettiği robotlarla duyurdu. Ancak firmanın adını bu kadar çok sık kullanmamıza neden olan yegane şey, robotlara uyguladıkları tabiri caizse işkence testleriydi. Bu testler sonucu robotlarında büyük gelişmeler sağlayan şirket, Spot robot köpeğini satışa dahi çıkardı. Şimdi ise firma, yeni yıla özel olarak yeni bir video yayınladı.

BOSTON DYNAMİCS ROBOTLARINDAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Şirketin YouTube hesabı üzerinden paylaşılan videoda Boston Dynamics'in robot ailesindeki tüm robotlar, 'Do You Love Me?' şarkısı eşliğinde dans etti. Oldukça iyi bir performans ortaya koyan robotlardan en çok Atlas dikkat çekti. Zira Atlas'ın sergilediği figürler bir dansçıdan farksızdı. Spot ise gülümseten bir performans ile videoda yer aldı.

GOOGLE BÜNYESİNDEYDİ

Atlas ve Spot robotlarının arkasındaki isim olan Boston Dynamics, 2014 yılında Google'ın çatı şirketi Alphabet tarafından satın alınmıştı. 2017'de ise şirket SoftBank'a geçmişti. Aralık ayının başında Boston Dynamics 1,1 milyar dolar karşılığında Güney Koreli Hyundai'ye satıldığı ortaya çıkmıştı.

