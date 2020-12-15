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New York polisi testlere başladı: Robot polis köpekleri geliyor!

15.12.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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New York polisi testlere başladı: Robot polis köpekleri geliyor!

Filmlerdeki robot polisler kısmen gerçek oluyor. ABD'deki New York Polis Departmanı (NYPD), robot polis köpeklerini test ediyor. Robot polis köpekleri ise Boston Dynamics'in Spot robot köpeklerinin özelleştirilmiş bir versiyonu.

Robot köpekler, Boston Dynamics'in Spot adını verdiği ürününü piyasaya sürmesiyle resmen hayatımıza girdi. Daha önce Google bünyesinde bulunan, sonra Softbank'a katılan son olarak da Hyundai tarafından satın alındığı bildirilen Boston Dynamics, Spot köpeklerini geliştirmek için yoğun mesai harcadı. Ortaya çıkan son ürün Spot ise fabrikalardan, uzay araştırmalarına hatta ve hatta çoban köpeği olarak çayırlarda dahi görev aldı. Şimdi ise New York Polis Departmanı (NYPD) Spot köpeği, görevlerine uygun bir şekilde kullanmak için testlerini sürdürüyor; Robot polis köpeği olarak.

ROBOT POLİS KÖPEKLERİ POLİS DEPARTMANINDA TESTTE

Robot köpek Spot, ABD basınında çıkan haberlere göre NYPD çatısı altında test ediliyor. Bu test sürecinde uzayan bir kola sahip Spot'lar departmanda kullanılıyor. Robotların yakın bir tarihte New York Polis Departmanı'nda görev almaya başlaması ve New York sokaklarında görülmesi ise mümkün olabilir gibi görünüyor. Zira NYPD'nin açıklaması bu yönde umut veriyor.

spot

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TESTLER BAŞARILI OLURSA GÖREVE BAŞLAYABİLİR

NYPD'nin açıklamasına göre robot polis köpekleri, yapılan testlerin başarılı olması durumunda 2021 yılında göreve başlayabilir. Böylece daha önce fabrikalarda ve çayırlarda gördüğümüz Spot, polislerle birlikte aktif görevlere katılabilir. Boston Dynamics'in resmi verisine göre ise bir robotun değeri 74 bin 500 dolar.

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