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"Yeni Zelanda’da vahşeti gördük"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Yeni Zelanda’da hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşamış durumda. Bu, kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobia –deyin adına- olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda’da hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşamış durumda. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobia –deyin adına- olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun Fatih camisinde kılınan cenaze namazı törenine katıldı.

Namazdan sonra gazetecilere konuşan Oktay, Beril Dedeoğlu’na rahmet dileyerek, "Çok değerli bir isim. Hem akademik hayatı hem de Türkiye Cumhuriyeti devletine verdiği hizmetlerinden dolayı çok değerli bir insanı kaybettik. Allah rahmet eylesin." dedi.

Yeni Zelanda'da cuma vakti iki camiye düzenlenen terör saldırı hakkında da konuşan Oktay, şunları söyledi:

"Yeni Zelanda’da hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz bir vahşeti gördük, yaşadık. Tüm dünya bu vahşeti yaşamış durumda. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süre gelen bir İslamofobia –deyin adına- olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır ve tekrardan sakin düşünmeye başlar. İslamofobia diye olmayan bir korku sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler. Yeni Zelanda'da hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Fuat Oktay, terör saldırısında ölen veya yaralananlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bize gelen bilgiler içerisine henüz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yok. Tabii oradaki çalışmalar devam ediyor. Ama kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Tekrar rahmet eylesin. Türk milletinin ve Müslüman dünyanın başı sağ olsun. Ümit ettiğimiz aslı astarı olmayan şeylerde özellikle Sovyetlerin yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah akıllarını başlarına alırlar diye ümit ediyoruz."

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