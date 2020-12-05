Yeniden gündemde! Hakan Altun o şarkıyı kendisini terk eden İclal Aydın'a yazdı

Son günlerde Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşklarla gündem olan 'Romantik Prens' lakaplı Hakan Altun, eski ilişkisiyle yeniden gündemde.

90'lı yılların sonunda ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın ile aşk yaşayan Altun, 1998 yılında askere gidince kendini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdı.

Askerde telefon edebilmek için 17 gün sıra bekleyen Altun, İclal Aydın telefonu açınca 'Şu an müsait değilim, sonra tekrar arar mısın?' demesi üzerine duygusal şarkısı 'Hani Bekleyecektin'i yazdı.

HAKAN ALTUN O HİKAYEYİ 2015 YILINDA BÖYLE ANLATMIŞTI...

İşte o şarkının sözleri...

Kimseye değil, sana isyanım

Güzel günleri, anar ağlarım

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde, yaralar açtın

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın

Unut demekle olmuyor

Güneş doğmuyor günlere

Kara bahtım çok yara aldı

Zor günde vardın hani nerde

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Hani bekleyecektin bir ömür boyu

Hani olmayacaktın başkalarının

Sen yalancı çıktın vefasız çıktın

Senin gibi biriyle işim olmaz ki

Kimseye değil, sana isyanım

Güzel günleri, anar ağlarım

Anlamadın ki, ona yanarım

Sen benim gönlümde, yaralar açtın

Anlamadın ki ona yanarım

Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın

Unut demekle olmuyor

Güneş doğmuyor günlere

Kara…

