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Yeniden gündemde! Hakan Altun o şarkıyı kendisini terk eden İclal Aydın'a yazdı

05.12.2020 14:15 | Son Güncelleme:
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İclal Aydın, Hakan Altun aşkı yıllar sonra yediden sosyal medyada gündem oldu! 1998 yılında askere giden Hakan Altun, kendisini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdı. İşte o şarkının hikayesi...

Son günlerde Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşklarla gündem olan 'Romantik Prens' lakaplı Hakan Altun, eski ilişkisiyle yeniden gündemde.

90'lı yılların sonunda ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın ile aşk yaşayan Altun, 1998 yılında askere gidince kendini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdı.

Gonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğrafGonca Vuslateri ve Hakan Altun aşkından ilk fotoğraf

Askerde telefon edebilmek için 17 gün sıra bekleyen Altun, İclal Aydın telefonu açınca 'Şu an müsait değilim, sonra tekrar arar mısın?' demesi üzerine duygusal şarkısı 'Hani Bekleyecektin'i yazdı.

HAKAN ALTUN O HİKAYEYİ 2015 YILINDA BÖYLE ANLATMIŞTI...

İşte o şarkının sözleri...

Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara bahtım çok yara aldı
Zor günde vardın hani nerde
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın, vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Hani bekleyecektin bir ömür boyu
Hani olmayacaktın başkalarının
Sen yalancı çıktın vefasız çıktın
Senin gibi biriyle işim olmaz ki
Kimseye değil, sana isyanım
Güzel günleri, anar ağlarım
Anlamadın ki, ona yanarım
Sen benim gönlümde, yaralar açtın
Anlamadın ki ona yanarım
Sen benim gönlümde canım, yaralar açtın
Unut demekle olmuyor
Güneş doğmuyor günlere
Kara…

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