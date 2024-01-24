HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Yeniden Refah, İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyecek mi? Son söz Erbakan'da! Gündem olan iddia sonrası açıklama geldi

Yeniden Refah, İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyecek mi? Son söz Erbakan'da! Gündem olan iddia sonrası açıklama geldi

24.01.2024 15:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da aday çıkarmayıp Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürüldü. İddia sosyal medyada gündem olurken partiden konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Buna göre son sözü YRP lideri Erbakan söyleyecek.

Yeniden Refah, İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyecek mi? Son söz Erbakan'da! Gündem olan iddia sonrası açıklama geldi

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 'İstanbul' düğümü sürüyor. Partiler arası görüşme trafiği devam ederken YRP kararını henüz vermiş değil. Bugün ortaya atılan iddia ise yalanlandı.

"AK PARTİ'NİN TALEBİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir.

GÖZLER ERBAKAN'IN AÇIKLAMASINDA

Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta, Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı belli oldu!

İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı belli oldu!

 Erdoğan'ın mikrofon uzattığı aday programa damgasını vurdu

Erdoğan'ın mikrofon uzattığı aday programa damgasını vurdu

 CHP'de İstanbul hesapları sil baştan! "Demirtaş'ın emaneti"

CHP'de İstanbul hesapları sil baştan! "Demirtaş'ın emaneti"

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı belli oldu!İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adayı belli oldu!
Bakan Koca'dan X hastalığı açıklamasıBakan Koca'dan X hastalığı açıklaması
Rus uçağı düştü: Uçakta 74 kişi vardıRus uçağı düştü: Uçakta 74 kişi vardı
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi
En Çok Okunan Haberler
200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

200 TL'ye alıp 20 milyon TL'ye satıyorlar! Akılalmaz yöntem

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

Bağ kur SSK emekli kök maaş tablosu değişti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.