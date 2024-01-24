Yeniden Refah, İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyecek mi? Son söz Erbakan'da! Gündem olan iddia sonrası açıklama geldi

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 'İstanbul' düğümü sürüyor. Partiler arası görüşme trafiği devam ederken YRP kararını henüz vermiş değil. Bugün ortaya atılan iddia ise yalanlandı.

"AK PARTİ'NİN TALEBİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Yeniden Refah Partisi resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bugün bir kısım medyada yer alan AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için yapmış olduğu ittifak talebini kabul ettiğimiz yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeniden Refah Partimiz, AK Parti'nin ittifak talebine ilişkin değerlendirmelerini sürdürmektedir.

GÖZLER ERBAKAN'IN AÇIKLAMASINDA

Partimiz içindeki istişare ve değerlendirmeler sonrası alınacak kararı Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu hususta, Genel Başkanımızın yapacağı açıklama dışındaki açıklamaların dikkate alınmaması gerektiğini kamuoyunun bilgisine arz ederiz.”

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





