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  4. Son dakika | Mikrofonu Erdoğan'dan alan Hazım Caner Can programa damga vurdu! Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları belli oldu

Son dakika | Mikrofonu Erdoğan'dan alan Hazım Caner Can programa damga vurdu! Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları belli oldu

24.01.2024 12:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye adaylarının ardından AK Parti'nin Ankara ilçe adayları ve 5 ilçedeki MHP adayları belli oluyor. Programa, kürsüye gelen Çamlıdere adayı Hazım Caner Can damga vurdu. Erdoğan'ın mikrofon uzattığı Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum noksan. Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" dedi.

Son dakika haberi: Ankara'da Turgut Altınok ile büyükşehir belediyesinde Mansur Yavaş'a karşı yarışacak olan AK Parti'nin başkentteki ilçe adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. AK Parti, başkentte 5 ilçede MHP'nin adaylarını destekleyecek. Öte yandan Erdoğan yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdiği konuşmasında ayrıca, SSK ve Bağkur emeklilerine yapılan maaş zammına değinirken Merkez Bankası iddialarına da tepki gösterdi.

ERDOĞAN MİKROFON UZATTI, BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Erdoğan konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın adaylarını tek tek açıklayarak kürsüye çağırdı. Kürsüye gelen isimlerden olan Çamlıdere adayı Hazım Caner Can, en çok dikkat çeken isimlerden oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofon uzattığı Can, "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90, istemiyorum noksan. Bize de bu yakışır. Canım feda Cumhurbaşkanıma" dedi. Can, salonda büyük alkış aldı.

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"MİLLETİMİZ 31 MART'TA HESABINI SORACAK"

Erdoğan'ın programdaki konuşmasından öne çıkan mesajlar ise şöyle:

  • AK Parti'nin yerel seçim yönetimlerine girdiği her yerde gerek merkezi gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı muhalefetin sağlaması mümkün değil. Bol bol şov yaptılar, bol bol tatil yaptılar. İç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar.

AA-20240124-33516112-33516099-AK_PARTI_ANKARA_ILCE_BELEDIYE_BASKAN_ADAYLARI_TANITIM_TOPLANTISI

  • Ülkemizin en büyük 3 şehrinde temel atmama törenleriyle vakit geçiren, yüzü kızarması gerektiği halde şehri için hiçbir büyük projesi olmamasıyla övünen, sadece tabela değiştiren, esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum. Milletimiz bunun hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracaktır.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE ZAM ARTIŞI

  • Emeklilerimizin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda talimatlandırmıştık. SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının artış oranlarını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Devletimizin imkanları arttıkça bundan, ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız.

AA-20240124-33516112-33516106-AK_PARTI_ANKARA_ILCE_BELEDIYE_BASKAN_ADAYLARI_TANITIM_TOPLANTISI

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'MERKEZ BANKASI' İDDİALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

  • Merkez Bankası rezervlerimiz rekor kırınca bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli inecek.

  • Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti gerekse MHP adayları için çalışarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırda yarışacağız.

İŞTE ANKARA'NIN İLÇELERİNDE CUMHUR İTTİFAKI'NI TEMSİL EDECEK ADAYLAR

AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kimler oldu? İşte adayların listesi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe adayları şöyle:

Yenimahalle: Abdulkadir Aydoğan

Sincan: Murat Ercan

Pursaklar: Ertuğrul Çetin

Nallıhan: İsmail Öntaş

Mamak: Asım Balcı

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti
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