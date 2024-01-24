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İmamoğlu'nun İstanbul hesapları sil baştan! Demirtaş'ın adaylık çıkışı dengeleri değiştirdi: "Elbette istemiyoruz"

24.01.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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DEM Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki iş birliği görüşmeleri sonuç vermedi. Bu sırada Başak Demirtaş'ın adı DEM Parti'nin olası İBB adayı olarak önce kulisleri hareketlendirdi, ardından bizzat kendi yaptığı açıklama gündeme damgasını vurdu. Demirtaş adaylaşırsa rakibi olacak olan İmamoğlu yorum yapmaktan kaçınırken CHP'den konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Buna göre CHP, Demirtaş'ın adaylığının İstanbul'da dengeleri değiştireceğini düşünüyor.

İmamoğlu'nun İstanbul hesapları sil baştan! Demirtaş'ın adaylık çıkışı dengeleri değiştirdi: "Elbette istemiyoruz"

Sonuçlarının ulusal siyasete yansıması nedeniyle en çok merak edilen İBB seçiminde CHP, AK Parti ve Zafer Partili adaylar netleşti. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum ve Azmi Karamahmutoğlu'nun dahil olduğu yarışa İYİ Parti'den, Saadet Partisi'nden, Memleket Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'nden rakipler de eklenmesi bekleniyor. Peki 31 Mart'ta DEM Parti CHP'ye destek verecek mi yoksa İmamoğlu'na rakip çıkaran partiler arasında mı yer alacak? Başak Demirtaş'ın açıklaması gündem yarattı, CHP'den yanıt geldi...

DEMİRTAŞ'IN ÇOK KONUŞULAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) bize bir öneri gelmedi ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" diyerek İBB adaylığına yeşil ışık yakmıştı.

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ÖZEL VE İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMALAR

CHP lideri Özgür Özel, Başak Demirtaş'ın adaylık açıklamasına ilişkin "Saygı duyulmalı" derken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Benim yorum yapmam doğru değil" diye konuştu.

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CHP DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞINI OLUMLU KARŞILAMADI

Son olarak Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'a konuşan CHP'li bir yetkili Başak Demirtaş'ın olası adaylığı için net ifadeler kullandı. Selahattin Demirtaş’ın siyasi bir fenomen olduğunu söyleyen yetkili, “Demirtaş 7 yıldır tutuklu bulunan, tabanında tartışmasız çok güçlü etkisi olan bir siyasetçi. Başak Demirtaş da onun emaneti. Aday olması halinde sonuçlara mutlaka etkisi olacaktır. Dolayısıyla aday olmasını elbette istemeyiz” sözleriyle Başak Demirtaş'ın adaylığına olumsuz baktıklarını belirtti.

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"İSTANBUL'DA DENGELER DEĞİŞEBİLİR"

Bir başka CHP’li yetkili ise, DEM Parti’nin İstanbul’da ve başka kritik yerlerde CHP’ye kaybettirecek bir hamle yapacağını düşünmediğini ifade etti ve “Devam eden sürecin bozulacağını da, köprülerin atılacağını da sanmıyorum” dedi. CHP’li yetkili ayrıca Başak Demirtaş’ın adaylığının kesinleşmesi halinde İstanbul’da dengelerin değişebileceğini de söyledi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu Ekrem İmamoğlu’ndan Başak Demirtaş açıklaması! İlk kez konuştu
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Yerel seçim CHP Başak Demirtaş DEM Parti
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