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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'dan 6284 sayılı kanun açıklaması: 'Aile bütünlüğünü bozucu maddeler düzeltilecektir' diye yazdırdık

24.03.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na katılma kararı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı. Aydal, AK Parti ile YRP arasında yapılan mutabakattaki 30 maddenin değişmediğini belirterek "Tam aksine artırılanlar var" dedi. Aydal son dönemde tartışma konusu olan 6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle alakalı yasayla ilgili ise "Burada hukuki eksiklik var. Aile bütünlüğünü bozucu maddeler düzeltilecektir ayıklanacaktır diye yazdırdık" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'dan 6284 sayılı kanun açıklaması: 'Aile bütünlüğünü bozucu maddeler düzeltilecektir' diye yazdırdık

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan (YRP) Cumhur İttifakı'na katılma kararını açıkladı. Erbakan, "Bu sebeple, prensiplerimiz üzerinde de mutabakata varılmasından dolayı, parti olarak tüm seçim bölgelerinde kendi amblemimizle ve kendi adaylarımızla, ancak Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girme kararı aldık" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal da HaberTürk TV'de katıldığı canlı yayında ittifak ve uzlaşılan maddelerle ilgili açıklamalar yaptı.

"ETKİ FAKTÖRÜMÜZ ÇOK FAZLA"

Aydal canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biz geçmişi 50 yıla dayanan Milli Görüş geleneğinden geliyoruz. 9 bin sayfayı geçen 6 kitap hazırladık. Bunları yıllardır söylüyoruz her birini bire birtartışmaya açacağımız savunacağımız maddeler. Devlete talip olarak her maddeyi hazırladık. Herhangi bir ittifaka girmemiz istediğinizde 'Sizin oyunuz bu kadar' cümlesiyle katılacak bir parti değiliz. Kendi kimliğimizle girmek istedik. Bizim etki faktörümüz çok fazla. Bir parti 1 yılda 970 ilçe ve 81 vilayette bu kadar çok süratle teşkilatı kurduğunda bunun rahmetli Erbakan'ın etkisi çok fazladır. Özgül ağırlığımız var. Bir parti bu kadar kendini hazırladıysa sırf bir kaç milletvekili almak için gidip de bir yere 'Haydi ben de geleyim' demez. Katılacaksak biz yanlış giden nelerdir onları da hazırladık. İttifaka katılıyoruz demek geçmişte yapılan yanlışları görmüyoruz anlamına gelmiyor. Biz iyi niyetle yapılan her şeyi savunduk.

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"6284 SAYILI YASADA EKSİKLİKLER VAR"

6284 sayılı Kadına Yönelik Şiddetle alakalı yasayla ilgili de konuşan Aydal şunları söyledi:

"30 maddede değiştirilen şeyler yok aksine artırılanlar var. 6284 sayılı maddeyle alakalı ise önce hukuki eksiklik var. 6284 sayılı kanunun 8 maddenin 3. fıkrası ile Medeni Kanun'nun 6. maddesi taban tabana zıt. Hukukçuları uyarıyoruz. Bu fıkra diyor ki 'Kadının beyanı esastır'. Diğer yasada ise 'Kadın yada erkek söylediğini ispatla yükümlüdür' diyor. Beni dövdü mü ispat etmekle yükümlüdür. İki kanun da birbirine ters ise burada bir düzeltme yapılmalıdır. 2015 ile 2019 arasında sadece kadının söylediğiyle evden uzaklaştırılan erkek sayısı 1 milyon 967 bin. Protokol metnine 6284 sayılı maddeyle ilgili biz sadece aile bütünlüğünü bozucu maddeler düzeltilecektir, ayıklanacaktır diye yazdırdık."

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