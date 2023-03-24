Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin etkilediği illerden olan Malatya'ya ziyarette bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin ilk kez konuştu.

'KENDİ TERCİHLERİDİR'

Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Depremzedeler siyaset kurumundan 'gelecekte bizim için ne yapacaksınız' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız. Millet İttifakı'nın liderleri olarak buradayız ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Onlar da yaşanan olayları gelip gördüler. Millet İttifakı olarak vatandaşın sorunlarına kilitlenen bir ittifakız" ifadelerini kullandı.

"BÖLGE İÇİN YENİ BİR YASA ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu bölge için yeni bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar dönmesi için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeniden yapılması ama konutlar yeniden yapılırken kentin ruhuna, kentin tarihine dikkat etmek gerekiyor. Bina yapmak yetmiyor, kentin dokusuna uygun binaların yapılması lazım. Tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun yeniden ele alınması gerekiyor. Özel teşviklerin yapılması gerekiyor."

"ESNAFIN KISA SÜREDE AYAĞA KALDIRILMASI GEREKİYOR"

Kılıçdaroğlu açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

"Bu bölgede yeni binalar yapılırken veya güçlendirilirken elbette ki kapısı, penceresi, demiri, çimentosu bütün bunların dikkate alınması ve bu bölgede özel olarak imalatın yapılmasına özen göstermek gerekiyor. Böylece hem istihdamı artıracak hem maliyetleri düşürecek hem yeni konut ve işyerlerinin yapılmasına imkan sağlanacak. Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ekonomik altyapının süratle oluşturulması gerekiyor."