Yenidoğan bebeğini herkesten gizledi! Sağlıklı bebeğini cani anne tahıl kutusuna saklayarak öldürdü

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'dan İngiltere'ye üniversite okumak için gelen 22 yaşındaki Jia Xin Teo isimli genç bir kadın 4 Mart'ta canlı ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdikten sonra kızını bir tahıl kutusuna koydu. Kutuyu bir plastik poşete saran Teo, yenidoğan bebeği iki gün boyunca bir bavulda sakladı. Bebek 2 günün ardından hayatını kaybetti.

Teo, kendisine bebeği öldürmesi veya ona zarar vermesi yönünde sesler duyduğunu iddia etti. Crown Prosecution Service'den James Leslie Francis olaya ilişkin olarak, "Jia Xin Teo hamileliğini tanıdığı herkesten sakladı ve burada doğum yapma ihtimalinin yüksek olduğunu bilerek İngiltere'ye geldi. Yardım alma fırsatı vardı ancak bunun yerine hamileliğini gizlice sürdürmeyi ve tek başına doğum yapmayı tercih etti. Bebek Teo doğumdan sonra hayattaydı ve yaşayabilirdi ama Jia Xin Teo, onu öldüreceğini bile bile onu bir tahıl kutusunun içine koymaya karar verdi." dedi.