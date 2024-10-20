Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek için bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturması devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçen gün yaptığı açıklamada, 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını söyledi.

"BU İNSANLAR HER TÜRLÜ CEZASINI ÇEKECEKLER"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sağlık Bakanı ve Adalet Bakanı ile görüştü ve süreçle ilgili bilgi aldı. Bu gelişmenin ardından bir canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirildiği 10 hastanenin kapatıldığını söyledi. Memişoğlu ayrıca, "Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler" ifadelerine yer verdi.

Vatandaşın yakından takip ettiği skandal olayla ilgili olarak her gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor.

PARA ALMAK İÇİN İĞRENÇ TEMENNİ: İNŞALLAH SURİYELİ DEĞİLDİR

İddianamede yer alan bilgilere göre, Yenidoğan Çetesi rüşvetle devlet hastanelerindeki bebekleri topluyor. Buna dair konuşmalar yine iddianamede yer aldı. Elebaşı Fırat Sarı'nın SGK'dan para alabilmek için kullandığı 'İnşallah Suriyeli değildir" ifadesi ise insanların tüylerini ürpertti.

TÜYLER ÜRPERTEN KONUŞMA İDDİANAMEDE YER ALDI

Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat sarı ile suç ortağı Hakan Doğan Taşçı arasında geçen konuşmalar şu şekilde:

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: çam sakuradan dedi bi tane dokuz yüz gram aldım kanka dedi haberin olsun dedi tamam dedim bende

FIRAT SARI: hıı türk mü aceba

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: küvez müvez de yok şimdi küvez ayarlatmaya çalışıyorum ne o

FIRAT SARI: inşallah Suriyeli inşallah Suriyeli değildir

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: valla Suriyeli değildir herhalde yani yeter artık

FIRAT SARI: aynen

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: türktür ben çünkü dün onla konuştum bayağı dedim Suriyeli dedim geliyor... türk lazım hasta sayısı bi işi yaramıyor falan

Çete üyelerinin para alabilmek adına yaptığı bu konuşmalar, bu şahısların insan hayatını umursamadığı bir kez daha gözler önüne serdi.