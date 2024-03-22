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    4. Yer: Adana! Kıskançlık krizine giren kadın duruma kovayla müdahale etti... Kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla suyu döktü

    Yer: Adana! Kıskançlık krizine giren kadın duruma kovayla müdahale etti... Kıskandığı kadının başından aşağıya kovayla suyu döktü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 13:18
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    Adana'da bir eğlence mekanında kaydedilern görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde kıskançlık krizine giren bir kadının duruma kovayla müdahale ettiği anlar yer aldı. Kıskandığı kadının yanına su dolu kovayla giden kadın başından aşağıya döktü. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Adana'da yaşanan bir olayda eğlence mekanında kıskançlık krizine giren bir kadın kıskandığı kadının başından aşağıya bir kova dolusu su döktü ve ardından kadına saldırdı.

    'Adana_olaymedya' kullanıcı adıyla paylaşılan Instagram gönderisindeki kavga görüntüleri kısa sürede kullanıcıların ilgisini topladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kavga görüntülerini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl bir kıskançlık krizi böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten iğrenç" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Adana
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