Yer: Adana! Sokak ortasında çıplak dolaşan yabancı uyruklu kadına battaniyeyle müdahale ettiler... Üzerini böyle örtmeye çalıştılar

Sosyal medyada viral olan bir görüntüde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının sokak ortasında çıplak bir şekilde dolaştığı anlar yer aldı.

'Adana.haberleri' Instagram hesabından paylaşılan görüntülerde çıplak kadını gören vatandaşlar polisten yardım isterken alkol etkisinde olduğu öğrenilen kadının üzerini battaniye ile örtülmeye çalışıldı.

O anlara sosyal medya kullanıcılarının yorumu gecikmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere "Ne izledik biz şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten artık insanları anlamak zor" yorumunu ekledi.

Görüntülerin sonunda kadının uzun çabalar sonucunda ifade vermek için karakola götürüldüğü belirtildi.