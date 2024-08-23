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    4. Yer: Ankara! Eve giren yarasayı çıkartamayınca itfaiyeyi aradı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    Yer: Ankara! Eve giren yarasayı çıkartamayınca itfaiyeyi aradı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

    23.08.2024 11:47
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.08.2024 11:47
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    Ankara'da eve yarasa girince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Yarasayı çıkartmak için havluyla mücadele adam başarılı olamayınca çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. İtfaiye personeli ve ev sahibinin mücadelesi sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Ankara'da bir eve yarasa girince ortaya ilginç anlar çıktı. Ev sahibi yarasaya önce elindeki havluyla müdahale etti. Başarılı olmayınca çareyi itfaiye çağırmakta buldu. İtfaiye personeli ve ev sahibinin yarasayı açık pencereye doğru yönlendirmeye çalışması sosyal medyada gündem yarattı.

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    O anları sosyal medya kullanıcıları adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de videoya mı çekmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Işığı kapatmak akıllarına gelmedi mi?" yorumunu yaptı.

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