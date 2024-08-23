Yer: Ankara! Eve giren yarasayı çıkartamayınca itfaiyeyi aradı... O anlar sosyal medyada gündem yarattı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Ankara'da bir eve yarasa girince ortaya ilginç anlar çıktı. Ev sahibi yarasaya önce elindeki havluyla müdahale etti. Başarılı olmayınca çareyi itfaiye çağırmakta buldu. İtfaiye personeli ve ev sahibinin yarasayı açık pencereye doğru yönlendirmeye çalışması sosyal medyada gündem yarattı.

O anları sosyal medya kullanıcıları adeta yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir de videoya mı çekmiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Işığı kapatmak akıllarına gelmedi mi?" yorumunu yaptı.