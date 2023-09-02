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    4. Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Eve giren yarasayı havluyla kovmaya çalıştı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

    Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Eve giren yarasayı havluyla kovmaya çalıştı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

    02.09.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eve giren yarasayı çıkartmak için bir gencin verdiği mücadele gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları viral olan görüntüleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir gencin evlerine giren yarasayı kovmak için verdiği mücadele gündem yarattı. Perdenin arkasına saklanan yarasayı bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra elindeki havluyla kovalamaya çalışan gencin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kovid’in yeni varyantı geliyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yarasa daha çok panik olmuş gibi” yorumunu ekledi.

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