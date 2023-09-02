Sosyal medyada gündem yaratan anlar! Eve giren yarasayı havluyla kovmaya çalıştı... Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir gencin evlerine giren yarasayı kovmak için verdiği mücadele gündem yarattı. Perdenin arkasına saklanan yarasayı bulunduğu yerden çıkarttıktan sonra elindeki havluyla kovalamaya çalışan gencin görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Kovid’in yeni varyantı geliyor” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Yarasa daha çok panik olmuş gibi” yorumunu ekledi.