Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nin 200 metre açıklarındaki bir tekneden kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Teknede bulunan iki kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpek balığının yaklaşık 1 saattir teknelerinin peşinde olduğunu ve pervanesini yemek için hamle yaptığı söylendi. İki vatandaş köpek balığını “Hoşt” diyerek kovmaya çalıştı.

“AYAĞIMI YIKARKEN GELDİ”

Köpek balığını ilk gördükleri anı anlatan kişi, “Bak bu canavar var ya ayağımı yıkarken bir anda geldi. Köpek balığı teknemizin etrafında tur atıp duruyor. Köpek balığı sanırım yara almış bir kancadan kurtulmuş olabilir. Şu anda tekneye saldırıyor. Deli gibi dönüyor böyle bir şey var mı? Antalya burası. Pervaneye ısırık atıyor. Oğlum valla çok sıkıntılı bu” dedi.