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Yer: Antalya... Köpek balığıyla burun buruna geldiler! “Hoşt” diyerek kovdukları anlar sosyal medyada gündem yarattı

17.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Konyaaltı Kadınlar Plajı açıklarında teknesiyle dolaşan bir kişi köpek balığıyla karşılaşma anlarını saniye saniye kaydetti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde köpek balığının 1 saat boyunca teknelerinin etrafında dolaştığını belirten kişinin “hoşt” diyerek köpek balığını kovmaya çalışması eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya’nın Konyaaltı Sahili’nin 200 metre açıklarındaki bir tekneden kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Teknede bulunan iki kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde köpek balığının yaklaşık 1 saattir teknelerinin peşinde olduğunu ve pervanesini yemek için hamle yaptığı söylendi. İki vatandaş köpek balığını “Hoşt” diyerek kovmaya çalıştı.

“AYAĞIMI YIKARKEN GELDİ”

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Köpek balığını ilk gördükleri anı anlatan kişi, “Bak bu canavar var ya ayağımı yıkarken bir anda geldi. Köpek balığı teknemizin etrafında tur atıp duruyor. Köpek balığı sanırım yara almış bir kancadan kurtulmuş olabilir. Şu anda tekneye saldırıyor. Deli gibi dönüyor böyle bir şey var mı? Antalya burası. Pervaneye ısırık atıyor. Oğlum valla çok sıkıntılı bu” dedi.

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sosyal medya köpek balığı

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