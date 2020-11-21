Yer: Antalya! Turistler güneşin keyfini çıkardı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Demre'ye gelen yerli ve yabancı turistler, yatlarla çıktıkları Kekova turunda bölgenin güzelliklerini görme fırsatı buluyor. Özellikle bu mevsimde Demre'yi en çok tercih edenler Rusya ve eski Sovyet ülkelerinden gelen turistler oluyor. Demre'nin Çayağzı Limanı'ndan yatla Kekova turuna çıkan turistler, Batık Kent, Simena Antik Kenti'ni görme fırsatı bulurken, güneşli havanın tadını da yatın üstünde ve önünde güneşlenerek çıkarıyor. Turistlerden bazıları yatın verdiği yüzme molasında Akdeniz'in mavi sularına dalıyor. Turistlerin yazdan kalma güzel bir günü yaşadıkları gezinti, Çayağzı Limanı'nda sona eriyor.

'BURASI GERÇEKTEN BİR DÜNYA CENNETİ'

Kekova'da denizin ve dansın tadını çıkaran Rus Anna Avdeeva, "Türkiye'ye ilk kez tatile geldim. Kekova'da geçirdiğim bugün tatilimin en güzel günü oldu. Burası gerçekten bir dünya cenneti. Bu mevsimde denize girmek benim için bir rüya. Deniz çok harika idi. Doyasıya yüzdüm. Herkese tavsiye ediyorum ve edeceğim. Kekova'ya gelin" dedi.