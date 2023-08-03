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  4. Yer: Avcılar! Dolandırılacağını bilmeden saatlerce bakım yaptı... O anlar böyle kaydedildi!

Yer: Avcılar! Dolandırılacağını bilmeden saatlerce bakım yaptı... O anlar böyle kaydedildi!

03.08.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da bir kadın saatlerce kuaförde bakım yaptırdı. Kadın ödeyeceği para için işletme sahibinin banka hesabını istese de 'acelem var' diyerek borcunu ödemeden kaçtı.

Yer: Avcılar! Dolandırılacağını bilmeden saatlerce bakım yaptı... O anlar böyle kaydedildi!

Olay Avcılar'da geçen salı günü gerçekleşti. Bir kadın kuaförde saatlerce bakım yaptırdıktan sonra bin TL olan işlem ücretini ödemeden kayıplara karıştı.

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BANKA HESAP NUMARASINI İSTEDİ

İddiaya göre, kuaföre gelen bir kadın, uzun süren saç bakım işlemi sonrasında ücreti ödemeden dükkandan kaçtı. Yanında nakit para ve kredi kartı olmadığını söyleyen kadın, ücreti dükkan sahibinin banka hesabına atacağını söyledi. Dükkan sahibinden banka hesap numarasını alan ve kendi telefon numarasını bırakan kadın, o dakikadan sonra kayıplara karıştı. Kadının yaptırdığı tüm işlemler ve dükkandan ayrılışı dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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"ACELESİ OLDUĞUNU VE ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Dükkan sahibi Bekir Gök, yaşadığı mağduriyet hakkında "Salonumuzu açalı henüz iki ay oldu. Bu hanımefendi bize iki hafta önce gelerek saçlarını açtırmak istediğini söylemişti. Saçlarına küçük bir test yaptık. Saçının yanacağını ve renginin açılmayacağını söyledik, o da kabul etti. Daha sonra bana geldi ve beni dinlemeyip Nişantaşı’nda saçını yaptırdığını söyledi. Saçının yandığını ve kötü olduğunu anlattı. Ben bakım ve makyaj yaptırmak istiyorum dedi. Önceki gelişinde işlemlerin ücretini ödemişti. Şimdi işlem bittiğinde bana, ‘Üzerimde nakit yok, banka hesabına göndersem olur mu?’ dedi. Ben de kabul ettim ve banka hesap numarasını verdim. Ardından acelesi olduğunu ve çıkması gerektiğini söyledi. Bu yüzden bir şey lazım olursa diye numarasını verdi. Sonrasında para gelmedi. Kaybımız çok büyük değil ama sonuçta hoş bir şey değil. Diğer meslektaşlarımı da bu konuda uyarıyorum." ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför dolandırıcı

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