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Yer: Bursa! Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

18.06.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünce İznik'teki tarihi surların Yenişehir Kapı bölümünde sürdürülen arkeolojik kazılarda insan iskeletlerine rastlandı. Tarihi İznik surları kazısında mezarlar ve çok sayıda insan iskeleti bulundu. Sur duvarları arasında çok sayıda definle karşılaştıklarını belirten Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar, saldırılar esnasında ölen Bizanslı ya da şehit düşen İslam askerlerine ait değil" dedi.

Yer: Bursa! Çok sayıda iskelet ortaya çıktı: "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar..."

Tarihi İznik surları kazısında mezarlar ve çok sayıda insan iskeleti bulundu! Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iç ve dış surların arasındaki alanın Bizans ve Osmanlı döneminde mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi. Bu bölümde çok sayıda insan iskeleti bulundu.

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Ayrıca, sur duvarının altında Roma Dönemi'ne ait bir villa ile sur kapısını kontrol etmek üzere yapılmış olduğu sanılan bina kalıntısına ulaşıldı.

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Yapımı 2 bin 300 yıl öncesine uzanan, tarih boyunca yaşanan kuşatmalar ve büyük depremlere rağmen bugünlere ulaşan tarihi surlar, İznik Müzesi başkanlığında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, bir Roma villası olabileceğini tahmin ettikleri yapı kalıntısı bulduklarını bildirdi.

Sur duvarları arasında çok sayıda definle karşılaştıklarını belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

"ELDE ETTİĞİMİZ BULGULARA GÖRE BUNLAR, SALDIRILAR ESNASINDA ÖLEN BİZANSLI YA DA ŞEHİT DÜŞEN İSLAM ASKERLERİNE AİT DEĞİL ÇÜNKÜ..."

"Özellikle kademeli olarak yapılan definler, bu alanda çok uzun yıllar süren bir defin geleneği olduğunu gösteriyor. Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar, saldırılar esnasında ölen Bizanslı ya da şehit düşen İslam askerlerine ait değil çünkü düzenli bir şekilde yapılan mezarlar ve bu mezarların içinde yapılan definleri görüyoruz. Buluntular arasında çok ilginç bir grup var. Bir alanda biraz daha alt kotta Hristiyan kökenli insanlar, bunun hemen bir üst kotunda da defin geleneğinden anlaşıldığı kadarıyla bir Müslümana ait mezar yer alıyor. Bizans döneminde ve sonrasında Türklerin gelmiş olduğu dönemde bu alanın yine mezar alanı olarak kullanıldığını görüyoruz."

Şahin, mezar geleneklerine bakıldığında bu alanda defnedilenlerin halktan insanlar olduğunu kaydetti.

"BU TÜR MEZARLARDA HİÇBİR ŞEKİLDE DEFİNE OLMAZ"

Bunların "çatkı mezar" olarak adlandırılan, iki içbükey kiremidin birleştirilerek oluşturulduğu alanlar olduğunu aktaran Şahin, "Herhangi bir gayret, herhangi bir işçilik, herhangi bir maliyet yok bunlarda. Yani sıradan definler. Bu tür mezarlarda hiçbir şekilde define olmaz. Hristiyanlar ve Müslümanlar, ölülerini defnederken yanlarına değerli eşya bırakmazlar." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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